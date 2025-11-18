Tatán Mejía reveló que padece de un trastorno que altera el desarrollo y función de su cerebro

El reconocido presentador y deportista profesional Tatán Mejía sorprendió a sus cientos de seguidores en las últimas horas al revelar que desde hace varios años había sido diagnosticado con un trastornó del neurológico que afecta directamente en el desarrollo y la función de su cerebro.

¿Cuál es el trastorno que reveló Tatán Mejía y que afecta su desarrollo cerebral?

Por medio de una serie de videos compartidos en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Tatán Mejía compartió un detalle de su vida poco conocido más allá de su círculo familiar y social cercano.

Tatán Mejía sorprende al revelar su diagnóstico de TDH. (Foto Canal RCN).

Según explicó, hace poco notó varios signos que apuntaban a que posiblemente tenía TDAH (trastorno por déficit de atención con hiperactividad), un trastorno del neurodesarrollo que afecta el desarrollo y la función del cerebro, por lo que decidió hablar con su madre para aclarar la duda.

Tatán contó que recordaba haber sido sometido de niño a varios exámenes relacionados con este diagnóstico, el mismo que su madre terminó confirmándole.

El presentador agregó que cuando fue diagnosticado con TDAH, sus padres consideraron que lo mejor era vincularlo a una actividad “que lo cansara”, y así llegó al motocross, disciplina que practicó durante años.

Tatán Mejía revela su diagnóstico de TDH y explica cómo lo enfrenta. (Foto Canal RCN).

También explicó que vivir con este trastorno tiene pros y contras, ya que aunque puede concentrarse intensamente en algo que le apasiona, también podría no retener información o restarle importancia a lo que no tenga impacto en sus verdaderos intereses.

¿Cómo maneja Tatán Mejía su TDH?

Así mismo, Tatán Mejía compartió con sus seguidores una de las actividades que más le han ayudado a regular su cabeza: sumergirse en agua helada durante varios minutos para que su mente esté más receptiva.

