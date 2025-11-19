Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Segura encantó al mostrar la decoración de la primera navidad de su hijo Lucca

La Segura sorprendió al mostrar un adelanto de cómo decorará la primera navidad de su hijo Lucca.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La Segura enamora con la decoración especial para la primera navidad de su pequeño Lucca
La Segura sorprende al mostrar la tierna decoración de la primera navidad de su hijo Lucca. (Foto Canal RCN).

La creadora de contenido La Segura encantó a sus cientos de seguidores al anunciar que la navidad ya llegó a su hogar. Aunque su decoración aún no está instalada por completo, dio un pequeño adelanto de cómo lucirá en las próximas semanas para celebrar esta primera fecha especial junto a su pequeño hijo Lucca.

¿Cómo es la decoración navideña La Segura para este 2025?

Con un par de videos compartidos por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, La Segura mostró gran parte de la decoración navideña que decidió instalar en su hogar.

La Segura compartió un adelanto de la decoración navideña para la primera navidad de Lucca
La Segura dejó a sus seguidores encantados con la decoración navideña para Lucca. (Foto Canal RCN).

Aunque la época decembrina aún no da inicio, La Segura, al igual que muchas celebridades y ciudadanos del común, decidió decorar su casa desde noviembre, pues esta práctica que se ha venido popularizando en los últimos años hacen que el espíritu navideño dure un poco más.

De esta manera, en esta ocasión, La Segura optó por llevar a cabo la instalación de sus adornos navideños, así como también del característico árbol que da vida a esta emocionante época del año, así se puede apreciar en los videos compartidos en sus redes sociales.

La Segura compartió cómo avanza la decoración para la primera navidad de Lucca
La Segura enseñó los detalles de la decoración para la primera navidad de su hijo Lucca. (Foto Canal RCN).

Con guirnaldas blancas y decoraciones en tonos rosas, La Segura y su familia se prepararon para darle otro ambiente al hogar de la influenciadora.

"Mi reina hermosa, en este hogar acaba de llegar la primera Navidad de baby Lucca, oficialmente".

¿Por qué La Segura no decoró ella misma la Navidad de su hogar?

Vale la pena recordar que, aunque el armar la Navidad en los hogares colombianos suele ser tradición familiar, La Segura no pudo participar en esta dinámica debido a sus recientes intervenciones estéticas.

"Bueno, hermanas, como aquí estamos armando la navidad... Bueno, yo estoy diciendo que aquí estamos armando la navidad como si yo estuviera pegando una luz, una bola, una guirnalda, yo estoy de adorno. Pero miren, les estoy dando propuesta de pijama navideña, claro que sí”

Sin embargo, se mostró muy emocionada por saber que su hijo vivirá esta época del año por primera vez junto a ella e Ignacio Baladán: “amo, esta es mi época favorita del año, amigas, y es la primera Navidad de baby Lucca"

