Vanessa Pulgarín domina la portada de Miss Universo y muchos ya la dan por reina: esta es la foto

Vanessa Pulgarín lidera en una foto que hace ver imponente a la colombiana en el certamen de Miss Universo 2025.

Omar Murcia Salazar
Vanessa Pulgarín
Vanessa Pulgarín domina la portada de Miss Universo y muchos ya la dan por reina | Foto del Canal RCN.

Se acerca la final de Miss Universo 2025 y Vanessa Pulgarín, Miss Colombia, se postula como una de las opcionales para tener la corona.

¿Qué dicen de Vanessa Pulgarín en Miss Universo 2025?

Desde que aterrizó a Tailandia, país de la sede de este año de Miss Universo, Vanessa Pulgarín ha venido desenvolviéndose y ganando el cariño del público. Es por esto que para algunos, la colombiana es "la reina del pueblo" y merece ganar el título de Miss Universo.

Sin embargo, la competencia está reñida, aparte de Colombia, resuenan naciones latinas como la de Ecuador, Venezuela, México, entre otras, para ganarse la corona universal.

Vanessa Pulgarín
Algunos apuestan porque Vanessa Pulgarín será la nueva Miss Universo | Foto del Canal RCN.

Mientras llega el evento final del certamen de belleza más importante en el mundo, los seguidores y fanáticos de Miss Universo comienzan a analizar varias "jugadas" que hacen los organizadores en redes sociales con las que se pueden interpretar el posible futuro de varias candidatas, entre ellas el de Vanessa Pulgarín.

¿Cuál es la foto de portada de Vanessa Pulgarín en Miss Universo 2025?

Muchos se asombraron al ver a Vanessa Pulgarín en la portada de uno de los carretes de fotos de una publicación en el Instagram oficial de Miss Universo. Puntualmente, la primera foto es de Miss Colombia en su traje típico.

"Cada nación cuenta su historia en color y artesanía", se lee en el post.

En la fotografía, Vanessa Pulgarín se ve imponente, luciendo el diseño de su traje típico, que en esta ocasión se enfocó en resaltar la cultura precolombina de Colombia.

Quien tomó la instantánea, logró mostrar a la reina de todos los colombianos en contraste, dándole mayor profundidad e incrementando las esperanzas de que escale en la elección y coronación de Miss Universo 2025.

La elección y coronación de Miss Universo 2025 se llevará a cabo el viernes 21 de noviembre en Tailandia, así que la transmisión en Colombia será el jueves 20 de noviembre a partir de las 8:00 p.m. por el Canal RCN. Esto por la diferencia horaria que hay entre Tailandia y Colombia, la cual es de 12 horas.

Vanessa Pulgarín
Vanessa Pulgarín en traje típico en Miss Universo 2025 | Foto Roy Rochlin / AFP.
