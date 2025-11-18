Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Miss Colombia y Miss Venezuela se enfrentan en entrevista por pregunta de quién es la arepa

Miss Colombia, Vanessa Pulgarín, y Miss Venezuela, Stephany Abasali, contaron sus sentir frente a los micrófonos.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Miss Colombia, Miss Venezuela
Miss Colombia y Miss Venezuela se enfrentan en entrevista por pregunta de quién es la arepa | Foto del Canal RCN y Federico Parra / AFP.

A la hora de hablar de reinas, dos de las naciones que más se interesan por el tema son Colombia y Venezuela. Ambos países vecinos suelen destacar en los certámenes de belleza, uno de ellos Miss Universo.

Para esta edición número 74 de Miss Universo 2025, las representantes de Colombia y Venezuela se posicionan como unas de las mejores, razón por la que la competencia cada vez más se hace latente, en especial a pocos días de que se lleve a cabo la coronación de la próxima reina universal.

¿Cómo es la relación de Colombia y Venezuela en Miss Universo 2025?

Miss Colombia, Vanessa Pulgarín, y Miss Venezuela, Stephany Abasali, aparecieron juntas en una entrevista en la que quedó demostrada la relación que tienen estando en Tailandia, país anfitrión de este año de Miss Universo.

Favoritas y eternas rivales, así fueron catalogadas Miss Colombia y Miss Venezuela en la cadena internacional Telemundo. Ambas representantes contaron su sentir.

Miss Colombia, Miss Venezuela
Miss Colombia, Vanessa Pulgarín, y Miss Venezuela, Stephany Abasali, respectivamente | Foto del Canal RCN y Federico Parra / AFP.

Se les preguntó a Vanessa y Stephany qué está pasando entre ellas, ya que existe el imaginario de que por ser potentes en los reinados de belleza, las convierten en supuestas enemigas.

Fue entonces cuando Stephany Abasali contestó que la rivalidad con Vanessa Pulgarín no es real, se la llevan muy bien y han compartido momentos lindos. Sin embargo, son conscientes de que existen esas diferencias entre los seguidores de los certámenes de belleza.

¿De quién es la arepa? Esto respondió Miss Colombia y Miss Venezuela

Las soberanas de la belleza hasta se enfrentaron a la pregunta de qué nación en la arepa; mientras que Miss Venezuela justificó que en su país tienen la arepa de maíz y en Colombia la de choclo; Miss Colombia contestó que la diferencia radica en que en su nación la arepa no es rellena y en Venezuela sí.

Finalmente, concordaron en que son países hermanos y lo demás no importa, dejando a un lado los rumores de que no habría una buena relación entre ellas. Es decir, la convivencia entre Vanessa Pulgarín y Stephany Abasali es estable en Miss Universo 2025.

