Miss Universo deja intrigante descripción de Vanessa Pulgarín: ¿Colombia ya huele a corona?

Miss Universo subió una foto y un video de cada candidata, la definición que le dio a la colombiana elevó las esperanzas.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Vanessa Pulgarín
Miss Universo deja intrigante descripción de Vanessa Pulgarín | Foto del Canal RCN.

Miss Universo hizo una publicación oficial de Miss Colombia, Vanessa Pulgarín. Se trata de la presentación días antes de la elección y coronación, la fotografía y el video se grabó cuando la colombiana tuvo la entrevista con los jurados.

Mientras llega el día de la final, que es el jueves 20 de noviembre desde las 8:00 p.m. por el Canal RCN, Miss Universo publicó un post oficial de cada candidata, siendo el de Vanessa Pulgarín de los que más interacciones tiene.

¿Cómo Miss Universo describió a Vanessa Pulgarín, Miss Colombia?

En la descripción, se lee que la Miss Universe Colombia está dedicada al servicio y el bienestar. De igual forma, se destaca que honra el espíritu de Colombia, al igual que su interés por la salud comunitaria.

Vanessa Pulgarín
Vanessa Pulgarín participó en Miss Universe Colombia, el reality | Foto del Canal RCN.

"La resistencia de Vanessa la ha llevado a través de una profunda pérdida hacia una vida dedicada al servicio, el bienestar y la potenciación. Como emprendedora y filántropa, eleva a su comunidad con autenticidad y determinación, honrando el espíritu de Colombia con fuerza y gracia. Compitió en reality de TV y sigue creciendo con las empresas sociales que apoyan la salud comunitaria y las oportunidades", así describió Miss Universo a Miss Colombia.

¿Qué traje lució Vanessa Pulgarín en la publicación de Miss Universo?

En la foto y el video, Vanessa optó por ponerse un traje sencillo de color blanco, cuya elegancia es determinante. Las joyas son delicadas y lució su abundante cabellera suelta y con ondas.

 

Tras la publicación oficial de Miss Universo, son miles las reacciones en apoyo para Vanessa Pulgarín. Los comentarios que más se destacan es que quieren verla trayendo la tercera corona universal a Colombia, también resaltan su belleza, porte y carisma.

Vanessa Pulgarín no solo está llamando la atención en el país que la vio nacer, a la vez a nivel global. La reina paisa tiene a expertos hablando sobre ella, hasta el punto en el que se perfila como una de las mujeres que llegará al Top 3 de Miss Universo 2025 y, además, podría ser la ganadora.

Vanessa Pulgarín
Vanessa Pulgarín dice que ella nació para ser Miss Universo | Foto del Canal RCN.
