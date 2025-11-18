Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Kourtney Kardashian y Travis Barker estarían esperando a su segundo hijo juntos

Kourtney Kardashian y Travis Barker podrían estar esperando a su segundo hijo juntos, tras unas recientes fotos que ella publicó.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Sospechas de un segundo hijo: lo que dicen las nuevas imágenes de Kourtney Kardashian
¿Kourtney Kardashian y Travis Barker esperan otro bebé? Fotos desatan especulaciones. (Foto AFP: Dimitrios Kambouris).

La pareja conformada por los estadounidenses Kourtney Kardashian y Travis Barker vuelve a acaparar miradas, pues recientes rumores apuntan a que ambos estarían esperando a su segundo hijo juntos.

¿Kourtney Kardashian y Travis Barker están esperando a su segundo hijo juntos?

El pasado viernes 14 de noviembre Travis Barker, reconocido baterista de la icónica banda de Punk Rock Blink-182, celebró su cumpleaños número 50 rodeado de sus seres queridos en medio de una fiesta en la que solo personas cercanas habrían estado presentes.

Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fueron las recientes fotografías que la socialité estadounidense compartió por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, para celebrar este día especial.

Pues, aunque en la primera de ellas la pareja se ve completamente feliz por la ocasión, muchos internautas se fijaron en un detalle de la segunda fotografía, pues en este no solo notaron que el abdomen de Kourtney lucía una pequeña curva frontal, sino que, además, Travis Barker sostiene en sus brazos un par de pequeños tenis. Estos dos detalles desataron todo tipo de especulaciones.

“¡Feliz 50 cumpleaños a mi guapo esposo! Agradecido, generoso, real, crudo, dedicado, devoto, hombre de familia, talentoso, sobreviviente, todo... Es un honor ser tu esposa, y la mayor alegría vivir la vida a tu lado. ¡Estoy tan feliz de celebrarte hoy bebé! Te amo más allá de cualquier palabra que pueda decir”

¿Cómo reaccionaron los internautas ante un posible embarazo en Kourtney Kardashian?

A raíz de esta publicación, los comentarios de los internautas preguntando a Kourtney Kardashian si se encontraba embarazada de su segundo hijo con Travis Barker comenzaron a volverse más constantes.

De esta manera, mensajes como “¿Esos son zapatos de bebé? ¿Vas a tener otro bebé?”, “¿Qué significan los zapatos de bebé?”, “Espera, ¿qué hay con los zapatos de bebé? ¿Está embarazada Kourtney otra vez?”, “¿Es eso un anuncio de embarazo con los zapatitos? ¿Me perdí algo?” empezaron a multiplicarse en la publicación original.

Todo esto se dio en medio de los recientes rumores de una posible infidelidad de Travis Barker.

