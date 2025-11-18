El Flaco Solórzano y Lorena Altamirano celebran su compromiso con romántico y emotivo paseo

Desde las encantadoras aguas de Venecia, Italia, Fernando “El Flaco” Solórzano sorprendió a sus seguidores con una noticia que desbordó emociones.

Lorena Altamirano y El Flaco Solórzano se van a casar tras más de una década de noviazgo. (Fotos Canal RCN)

El reconocido actor colombiano, con una carrera consolidada en televisión y cine y exparticipante de La casa de los famosos, compartió su compromiso de matrimonio con la actriz Lorena Altamirano que rápidamente se volvió viral.

La propuesta de matrimonio, que tuvo lugar el pasado 14 de noviembre, fue celebrada en uno de los escenarios más románticos del mundo.

¿Cómo celebraron su compromiso matrimonial “El Flaco” Solórzano y Lorena Altamirano?

Tras el sí de parte de Lorena, la pareja sigue compartiendo sus últimos momentos como novios y celebrando esta importante decisión.

A través de sus cuentas de Instagram, “El Flaco” y Lorena compartieron unas imágenes donde se les ve a ambos disfrutando de un paseo en góndola por los canales venecianos.

Durante el recorrido, la pareja mostró sus argollas de compromiso y brindó con copas de champaña, dejando ver la felicidad que los embarga en esta nueva etapa de sus vidas.

"Vinimos a celebrar, aquí en la góndola en Venecia que aceptó casarse conmigo", expresó "El Flaco" Solórzano en su publicación.

La publicación fue recibida con una avalancha de mensajes de cariño, felicitaciones y buenos deseos por parte de sus seguidores, quienes celebraron la decisión de la pareja de unir sus vidas para siempre.

¿Cuánto llevan juntos “El Flaco” Solórzano y Lorena Altamirano?

Muchos elogiaron la elección del lugar y la forma en que El Flaco decidió sellar su amor con Lorena con quien comparte hace más de una década.

Este compromiso llega en un momento especial para el actor, quien recientemente participó en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Durante su paso por el reality, El Flaco mostró una faceta más cercana y humana, ganándose el cariño del público por su carácter templado y su carisma.

La pedida de mano en Venecia no solo marca un nuevo capítulo en la historia de amor de la pareja de actores, sino que también simboliza el inicio de una etapa llena de compromiso, complicidad y más sueños compartidos.

Aunque aún no han revelado detalles sobre la boda, sus seguidores ya celebran lo que consideran una de las uniones más entrañables del mundo del entretenimiento colombiano.