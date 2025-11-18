Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Shakira comparte imágenes exclusivas del detrás de cámaras de ‘Zootopia 2’: “Qué belleza”

Shakira compartió imágenes exclusivas de ‘Zootopia 2’ y mostró cómo vivió la grabación de su personaje Gazelle.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Shakira encanta a sus seguidores con imágenes exclusivas de ‘Zootopia 2
Shakira sorprende con fotos inéditas del detrás de cámaras de ‘Zootopia 2’. (Foto: AFP)

Shakira volvió a sacudir las redes sociales al publicar una galería de imágenes del proceso de grabación de voces para ‘Zootopia 2’.

¿Qué mostró Shakira en este detrás de cámaras de ‘Zootopia 2’?

La artista barranquillera compartió con sus más de 94 millones de seguidores una serie de fotografías que registran momentos dentro del estudio, donde aparece junto al equipo creativo mientras trabaja en las líneas de Gazelle, personaje al que da vida nuevamente en esta secuela animada de Disney.

En una de las imágenes, la barranquillera posa junto a un cartel oficial de la película, algo que de inmediato atrajo la atención del público.

Entre las imágenes publicadas, hubo una fotografía que destacó por encima del resto, pues muestra a la cantante junto a figuras representativas de la cinta.

Esta instantánea despertó curiosidad entre los fans por la cercanía entre la artista y el universo animado, un detalle que avivó aún más la expectativa por su participación en la película.

Su publicación acumuló miles de ‘me gusta’ en cuestión de minutos y los comentarios no tardaron en llenarse de mensajes elogiando no solo su participación en la película sino además de su estilo: “Ese pantalón se le ve espectacular”, escribió uno de los usuarios.

¿Cómo reaccionaron las redes a las nuevas fotos de Shakira?

Aunque la artista no profundizó en detalles técnicos, sí dejó ver que su regreso a Gazelle es un paso importante dentro de esta nueva entrega, que ya venía generando expectativa tras su aparición en la premier mundial.

En ese evento, Shakira asistió acompañada por sus hijos Milan y Sasha, quienes sorprendieron al revelar que también participaron prestando sus voces a pequeños personajes.

Shakira encanta a sus seguidores con imágenes exclusivas de ‘Zootopia 2
Shakira sorprende con fotos inéditas del detrás de cámaras de ‘Zootopia 2’. (Foto: AFP)

La artista contó previamente que sus hijos la acompañaron a lo largo de todo el proceso de esta segunda película, desde la creación de la canción “Zoo” hasta la evolución del personaje animado.

Incluso relató que ambos tuvieron intervenciones directas interpretando a conejos dentro de la historia.

Esta experiencia por supuesto que emocionó a los seguidores de la barranquillera quien sigue cosechando éxitos no solo en su carrera musical y ahora en la pantalla grande.

Shakira encanta a sus seguidores con imágenes exclusivas de ‘Zootopia 2
Shakira sorprende con fotos inéditas del detrás de cámaras de ‘Zootopia 2’. (Foto: AFP)
