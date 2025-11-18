Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Daniela Legarda dedicó emotivo mensaje de cumpleaños a Fabio: estaría cumpliendo 36

Daniela Legarda conmovió al compartir un sentido mensaje por el cumpleaños de Fabio, quien estaría cumpliendo 36 años.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Daniela Legarda recuerda a Fabio con sentido mensaje en el cumpleaños que sería su número 36
Daniela Legarda conmueve con mensaje por el cumpleaños 36 que Fabio estaría celebrando. (Foto AFP: Amy Sussman | Canal RCN).

La joven influenciadora Daniela Legarda conmovió a sus cientos de seguidores al dedicar un emotivo mensaje de cumpleaños a su difunto hermano Fabio, quien este 18 de noviembre estaría cumpliendo 36 años.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el emotivo mensaje que Daniela Legarda le dedicó a su difunto hermano Fabio?

Con un carrete de fotografías del cantante y diversos momentos que compartió con él en vida, Daniela Legarda recordó una vez más a su hermano Fabio, esta vez con motivo de su cumpleaños número 36.

En la publicación realizada por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Daniela Legarda escribió un extenso mensaje en el que expresó su sentir frente a esta fecha tan importante para su familia en medio de la ausencia del joven artista.

Artículos relacionados

Daniela destacó que desde que falleció, Fabio se convirtió en su ángel guardián, y que, aunque ya han pasado seis años desde su partida, continúa extrañándolo con la misma fuerza.

Feliz cumpleaños a mi hermano… a mi ángel que me cuida todos los días desde el cielo. Esto del duelo nunca se pone más fácil… pero si se enseña mucho. Te enseña cómo amar y seguir tus sueños sin límites. Cómo vivir tu vida al máximo. Y abrazar a los que tienes alrededor tuyo.

La joven influenciadora confesó que pese al tiempo aún recordaba con claridad la risa de su hermano y lo importante que fue su rol como hermano mayor en su vida.

¡También me enseñó que TÚ estás en todo lo hermoso del mundo! ¡Te amo te amo y no importa los días que pasen siempre te amaré! ¡Todavía puedo escuchar tu risa tan contagiosa! Se que me estás guiando a mí y nuestra familia todos los días. Gracias por ser el mejor hermano mayor del mundo mientras te tenía en este mundo. Happy birthday Fab

¿Cuándo falleció Fabio Legarda?

Vale la pena recordar que el joven artista Fabio Legarda perdió la vida el 7 de febrero del 2019 a los 29 años cuando fue impactado por una bala perdida mientras conducía por las calles de Medellín. El joven artista fue trasladado a una clínica de la ciudad de manera inmediata, pero pese a los intentos por mantenerlo con vida, no fue posible.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Jesuu habla de maternidad y sorprende con la cantidad de hijos que quiere La Jesuu

La Jesuu sorprende al confesar la cantidad de hijos que quiere tener

La Jesuu rompe el silencio sobre su futuro familiar y sorprende con la cantidad de hijos que planea tener.

Miss Colombia, Miss Venezuela Miss Universo

Miss Colombia y Miss Venezuela se enfrentan en entrevista por pregunta de quién es la arepa

Miss Colombia, Vanessa Pulgarín, y Miss Venezuela, Stephany Abasali, contaron sus sentir frente a los micrófonos.

Yeferson Cossio Yeferson Cossio

Yeferson Cossio revela nuevos detalles de su boda: ¡Habrán 700 personas!

Yeferson Cossio abrió su corazón para hablar de su relación con Carolina Gómez, su apoyo emocional y los planes para una boda multitudinaria en 2026.

Lo más superlike

Maluma y Westcol se conocen Maluma

Maluma revela cuáles son sus creencias y su faceta espiritual más profunda

Maluma abrió su corazón para hablar de su fe, su búsqueda espiritual y las enseñanzas que quiere transmitirle a su hija, mostrando una faceta más íntima y profunda.

Javier Peraza, aspirante a La casa de los famosos 3 La casa de los famosos

Javier Peraza, aspirante a La casa de los famosos Colombia, es famoso por su actuación en El man es Germán

La campaña Navidad Sin Hambre apoya a varias familias del país. Viral

Navidad Sin Hambre: la campaña que une a Colombia para llevar comida y esperanza a miles de familias

Christian Nodal y Angela Aguilar asistieron a la 26.ª edición de los Premios Latin GRAMMY. Christian Nodal

Christian Nodal revela cuántos hijos quiere tener con Ángela Aguilar

Shaira en etapa difícil Shaira

Shaira reveló la etapa más difícil de 2025: estos son sus tips para superar una crisis