Daniela Legarda dedicó emotivo mensaje de cumpleaños a Fabio: estaría cumpliendo 36

La joven influenciadora Daniela Legarda conmovió a sus cientos de seguidores al dedicar un emotivo mensaje de cumpleaños a su difunto hermano Fabio, quien este 18 de noviembre estaría cumpliendo 36 años.

¿Cuál fue el emotivo mensaje que Daniela Legarda le dedicó a su difunto hermano Fabio?

Con un carrete de fotografías del cantante y diversos momentos que compartió con él en vida, Daniela Legarda recordó una vez más a su hermano Fabio, esta vez con motivo de su cumpleaños número 36.

En la publicación realizada por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Daniela Legarda escribió un extenso mensaje en el que expresó su sentir frente a esta fecha tan importante para su familia en medio de la ausencia del joven artista.

Daniela destacó que desde que falleció, Fabio se convirtió en su ángel guardián, y que, aunque ya han pasado seis años desde su partida, continúa extrañándolo con la misma fuerza.

Feliz cumpleaños a mi hermano… a mi ángel que me cuida todos los días desde el cielo. Esto del duelo nunca se pone más fácil… pero si se enseña mucho. Te enseña cómo amar y seguir tus sueños sin límites. Cómo vivir tu vida al máximo. Y abrazar a los que tienes alrededor tuyo.

La joven influenciadora confesó que pese al tiempo aún recordaba con claridad la risa de su hermano y lo importante que fue su rol como hermano mayor en su vida.

¡También me enseñó que TÚ estás en todo lo hermoso del mundo! ¡Te amo te amo y no importa los días que pasen siempre te amaré! ¡Todavía puedo escuchar tu risa tan contagiosa! Se que me estás guiando a mí y nuestra familia todos los días. Gracias por ser el mejor hermano mayor del mundo mientras te tenía en este mundo. Happy birthday Fab

¿Cuándo falleció Fabio Legarda?

Vale la pena recordar que el joven artista Fabio Legarda perdió la vida el 7 de febrero del 2019 a los 29 años cuando fue impactado por una bala perdida mientras conducía por las calles de Medellín. El joven artista fue trasladado a una clínica de la ciudad de manera inmediata, pero pese a los intentos por mantenerlo con vida, no fue posible.