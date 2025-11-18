Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Por esta razón el futbolista Daniel Muñoz no jugará con la Selección Colombia

Daniel Muñoz pidió su salida de la Selección Colombia tras recibir una noticia que afectó profundamente su vida personal, provocando su inmediato regreso a Medellín.

El gesto conmovió a los hinchas, quienes lo recuerdan no solo como jugador, sino como barrista en su juventud.
El tatuaje es un homenaje al club que marcó su vida y su carrera profesional: Atlético Nacional.

Daniel Muñoz, actual lateral del Crystal Palace y figura en la Selección Colombia de fútbol, está viviendo uno de los episodios más difíciles de los últimos años.

El jugador pidió su desconvocatoria de manera urgente luego de recibir una noticia que impactó su vida personal.

¿Por qué Daniel Muñoz pidió salir de la Selección Colombia?

La Federación confirmó que Daniel Muñoz había solicitado regresar a Colombia por motivos estrictamente familiares, sin ofrecer más detalles, sin embargo, horas después empezaron a circular imágenes que mostraban el trasfondo de su decisión.

Apenas recibió el permiso, viajó a Medellín donde fue informado del fallecimiento de una persona muy cercana a él, y aunque se desconoce la identidad del fallecido, diversas fuentes señalan que se trataba de un amigo de infancia, por lo que la noticia del fallecimiento lo habría golpeado emocionalmente.

¿Qué muestran los videos del funeral en el que estuvo Daniel Muñoz?

Las redes sociales se convirtieron en el escenario donde empezaron a circular videos que evidencian el estado emocional del futbolista. En una de las grabaciones se ve a Daniel Muñoz cargando el ataúd, acompañado de varias personas, avanzando por una calle de Medellín. El jugador viste completamente de negro, lleva gafas oscuras y refleja un profundo dolor por lo ocurrido.

En otro video se observa al futbolista al interior de una iglesia, rodeado de familiares y amigos del fallecido, dedicando unas palabras que dejan claro lo significativo que era este amigo en su vida.

Las imágenes generaron gran conmoción entre los fanáticos del Crystal Palace y de la Selección Colombia, quienes no estaban acostumbrados a ver al deportista en una situación tan vulnerable.

¿Qué viene para Daniel Muñoz después de esta situación?

Por ahora, Daniel Muñoz se ha mantenido alejado de la prensa y de sus redes sociales, concentrándose en acompañar a la familia del fallecido y en manejar su proceso de duelo de manera privada.

Y aunque no se conocen más detalles del caso, se espera que el jugador regrese al Crystal Palace en los próximos días para reincorporarse a los entrenamientos de cara a la temporada 2025/2026 de la Premier League.

Mientras tanto, los seguidores del fútbol nacional continúan enviándole mensajes de fortaleza, recordándole que la Selección Colombia y toda la afición lo esperan de vuelta cuando esté listo.

