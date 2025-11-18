Yana Karpova se cansó de las preguntas sobre Marlon Solórzano y dejó un contundente mensaje en redes

La exposición constante en redes puede ser agotadora, sobre todo cuando los comentarios giran siempre en torno a lo mismo.

Yana Karpova le pide a sus seguidores que NO le pregunten más por Marlon Solórzano. (Fotos Canal RCN)

Yana Karpova, conocida como La Rusa, ha construido una comunidad sólida gracias a su autenticidad, pero también ha tenido que lidiar con la insistencia de quienes no sueltan ciertos temas.

Desde su participación en La Casa de los Famosos Colombia, su nombre ha estado ligado al de Marlon Solórzano.

Aunque nunca confirmaron una relación sentimental, su cercanía dentro del reality y algunas apariciones posteriores fuera del programa alimentaron las especulaciones.

Fueron vistos juntos en varias ocasiones, incluso compartiendo viajes, lo que llevó a muchos a asumir que había algo más entre ellos.

Con el tiempo, esa conexión se desvaneció, pero las preguntas no.

¿Qué dijo Yana Karpova en su publicación sobre Marlon Solórzano?

En un video publicado en sus redes sociales, Yana se mostró visiblemente molesta por la insistencia de sus seguidores en preguntarle por Marlon.

La creadora de contenido pidió que no le pregunten más por él y que superen el tema ya que la tienen cansada.

La influencer insinuó que es aburrido tener que repetir constantemente lo que ya ha dicho en varias oportunidades.

El video no fue una reacción impulsiva, sino una respuesta acumulada a semanas o incluso meses de comentarios insistentes.

Yana no buscó generar polémica ni revivir viejas historias, sino simplemente pedir espacio para avanzar sin que mencionen a Marlon.

Con esta publicación, La Rusa reafirma su intención de seguir adelante sin ataduras. Su decisión de hablar fue una forma de proteger su bienestar emocional y de marcar un límite necesario.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Yana Karpova al mensaje sobre Marlon Solórzano?

La publicación generó opiniones divididas entre sus seguidores. Mientras muchos aplaudieron su sinceridad y respaldaron su decisión de marcar límites, otros consideraron que ahora no se puede quejar si ese nivel de exposición era el que buscaban a la hora de tener una relación que, según los internautas, se sabía que no duraría mucho.