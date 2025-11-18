Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yana Karpova se cansó de las preguntas sobre Marlon Solórzano y dejó un contundente mensaje en redes

Yana Karpova rompió el silencio sobre Marlon Solórzano y le dejó claro a sus seguidores que no quiere hablar más del tema.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Yana karpova le pone límites a sus seguidores.
Yana Karpova está cansada de que le pregunte por su vínculo con Marlon Solórzano. (Foto Canal RCN)

La exposición constante en redes puede ser agotadora, sobre todo cuando los comentarios giran siempre en torno a lo mismo.

Yana Karpova se molesta con sus seguidores.
Yana Karpova le pide a sus seguidores que NO le pregunten más por Marlon Solórzano. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados

Yana Karpova, conocida como La Rusa, ha construido una comunidad sólida gracias a su autenticidad, pero también ha tenido que lidiar con la insistencia de quienes no sueltan ciertos temas.

Desde su participación en La Casa de los Famosos Colombia, su nombre ha estado ligado al de Marlon Solórzano.

Aunque nunca confirmaron una relación sentimental, su cercanía dentro del reality y algunas apariciones posteriores fuera del programa alimentaron las especulaciones.

Fueron vistos juntos en varias ocasiones, incluso compartiendo viajes, lo que llevó a muchos a asumir que había algo más entre ellos.

Con el tiempo, esa conexión se desvaneció, pero las preguntas no.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Yana Karpova en su publicación sobre Marlon Solórzano?

En un video publicado en sus redes sociales, Yana se mostró visiblemente molesta por la insistencia de sus seguidores en preguntarle por Marlon.

La creadora de contenido pidió que no le pregunten más por él y que superen el tema ya que la tienen cansada.

La influencer insinuó que es aburrido tener que repetir constantemente lo que ya ha dicho en varias oportunidades.

El video no fue una reacción impulsiva, sino una respuesta acumulada a semanas o incluso meses de comentarios insistentes.

Artículos relacionados

Yana no buscó generar polémica ni revivir viejas historias, sino simplemente pedir espacio para avanzar sin que mencionen a Marlon.

Con esta publicación, La Rusa reafirma su intención de seguir adelante sin ataduras. Su decisión de hablar fue una forma de proteger su bienestar emocional y de marcar un límite necesario.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Yana Karpova al mensaje sobre Marlon Solórzano?

La publicación generó opiniones divididas entre sus seguidores. Mientras muchos aplaudieron su sinceridad y respaldaron su decisión de marcar límites, otros consideraron que ahora no se puede quejar si ese nivel de exposición era el que buscaban a la hora de tener una relación que, según los internautas, se sabía que no duraría mucho.

Yana Karpova no quiere hablar más de Marlon Solórzano.
Yana Karpova y Marlon Solórzano participaron en La casa de los famosos Colombia. (Fotos Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Reconocida modelo asistió a uno de los conciertos de Beéle en Bogotá: ¿su pareja? Beéle

Reconocida modelo asistió a uno de los conciertos de Beéle en Bogotá: ¿su pareja?

Beéle ha sido tendencia por sus shows en Bogotá y reconocida modelo asistió, con quien se rumora que podrían estar saliendo.

La Segura le responde a sus seguidores las críticas. La Segura

La Segura respondió a las críticas por su cambio de look con un mensaje que sorprendió a sus fans

La Segura respondió a las críticas sobre su apariencia y reveló que su cambio de estilo fue una decisión personal y liberadora.

Yina Calderón y Manelyk González en La casa de los famosos Colombia 2025. Yina Calderón

Yina Calderón le exige a Manelyk González que le devuelva la cadena de oro que le obsequió

Se trata de la cadena que Epa Colombia le regaló a Yina Calderón y que ella le regaló a Manelyk durante su intercambio en La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Un video viral muestra a una fan que no dejaba de mirar a Altafulla Altafulla

Una fan dividió opiniones tras ser captada observando insipientemente a Altafulla: así reaccionó

Un video viral muestra a una fan que no dejaba de mirar a Altafulla en un concierto, generando opiniones divididas.

Shaira en etapa difícil Shaira

Shaira reveló la etapa más difícil de 2025: estos son sus tips para superar una crisis

Carolina Sabino dedica emotivas palabras a Pichingo MasterChef Celebrity Colombia

El gesto de Carolina Sabino tras la salida de Pichingo de MasterChef Celebrity Colombia

Beéle impacta con su nuevo look. Talento nacional

Así lucía Beéle antes de su intervención estética ¡Pesaba 134 kilos!

Gabriela Spanic cambio físico Talento internacional

Gabriela Spanic sorprendió con drástico cambio físico, así luce ahora