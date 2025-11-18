Ella era Ángela Mariño, la mujer que pidió la eutanasia y cambió flores por comida para animales

En redes se ha viralizado el caso de Ángela Mariño, una joven colombiana de 35 años que pidió la eutanasia tras más de 15 años de lucha contra un cáncer de cerebro y antes de su muerte dejó una emotiva petición a sus familiares y amigos.

¿Quién era Ángela Mariño, la mujer colombiana que pidió la eutanasia y dejó petición

El nombre de Ángela Mariño ha empezado a ser tendencia en redes sociales luego que se viralizara su último video el cual grabó en compañía de su mejor amiga, quien recientemente lo sacó a la luz.

La joven en sus redes sociales documentaba todo el tema de su enfermedad y también su gran amor por los animales, fruto de ese amor hizo que Ángela se graduara como médica veterinaria.

Frente a su enfermedad, Ángela reveló en sus redes que en 2010 fue la primera vez que le diagnosticaron cáncer cerebral, aunque se lo trataron, este volvió a su vida en tres oportunidades más, exactamente en 2012, 2020 y 2022.

Ángela tuvo que ser sometida a múltiples tratamientos y a cuatro cirugías, las cuales le dejaron una discapacidad física, la cual no le impidió seguir con sus sueños, como terminar sus estudios, graduarse de la universidad y ayudar a cientos de animales.

Sin embargo, uno de esos sueños quedó pendiente, el de colocar su propia fundación de animales, no obstante, hizo una última petición a sus seres queridos para poder ayudar a cientos de animales tras su muerte.

Ángela pidió ayudar a animales en situación de calle tras su fallecimiento. (Foto Freepik)

Este fue el último video de Ángela Mariño antes de su fallecimiento

Ángela compartió un video en donde les hacía una petición a las personas que fueran a sus obras fúnebres y esta era que en lugar de ramos de flores le llevaran comida para perros y gatos, la cual sería donada a fundaciones que ayuden a animales en condición de calle.

Me gustaría que muchas personas se sumaran a esta forma de despedir a las personas que nos vamos de este mundo. Haciendo cosas más significativas que gastar un montón de dinero en flores que se van a pudrir.

Asimismo, la joven les pidió a las personas que fueran a su funeral que no se vistieran de negro como es tradición en estos momentos de luto, sino por el contrario, se fueran vestidos con prendas de colores.

Cada uno lleve concentrado o alimento para perro y para gato y que lo llevan a una fundación o a un sitio que realmente lo necesite.

Ángela en su video de despedida les pedía a sus familiares, amigos y seguidores que no fueran indiferentes ante los más indefensos y que ella estaba segura que desde el otro plano terrenal sentiría que cumplió su sueño de tener una fundación.

Voy a tener mi fundación en el cielo.

¿Se cumplió la última petición de Ángela Mariño?

Ángela falleció el pasado 10 de noviembre y en las últimas horas su mejor amiga y las personas que quedaron al tanto de sus redes sociales compartieron la noticia de lo que sucedió con la petición de la joven.

En un video dejaron que ver que los seres queridos, amigos y seguidores de Ángela cumplieron y a sus honras fúnebres le llevaron bultos de comida para perros y gatos. Un gesto que resaltaron y que aseguraron hará feliz a Ángela en el lugar que se encuentre.

Nuestra hermana Angelita estaría orgullosa de ver que su petición fue cumplida, ahora nuestra misión será continuar con su legado...