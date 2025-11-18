La Liendra confiesa que le han pedido borrar su documental de Armero en YouTube: "me quieren ver caer"

El creador de contenido quindiano, conocido como La Liendra, acudió a sus redes para contar a sus seguidores que le han pedido borrar de YouTube su video sobre Armero.

¿Por qué le pidieron a La Liendra borrar el video de Armero en YouTube?

En menos de cuatro días, el exparticipante de La casa de los famosos Colombia logró superar más de 2 millones de reproducciones en YouTube, al documentar los 40 años que marcaron una de las tragedias más impactantes que ha tenido el país.

La Liendra se vio sorprendido con todas las críticas que le hicieron sobre su documental. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, tras celebrar el logro -incluso con una fotografía que luego eliminó de Instagram- el joven contó que ha recibido críticas señalándolo de usar imágenes sensibles de Omaira Sánchez y de la tragedia para lucrarse.

Me están funando por el documental de Armero y me están pidiendo que lo borre. Me están diciendo que fui muy explícito al utilizar la imagen de Omaira en la portada y por mostrar algunas imágenes de Armero del suceso. Y la verdad yo siento que lo hice con mucho respeto", expresó.

Asimismo, sorprendido por todo lo que estaba leyendo, le preguntó a sus más de 6 millones de seguidores si en verdad sentían que fue irrespetuoso con aquel documental que para él fue más educativo.

¿Cómo respondió La Liendra a las peticiones de borrar su documental de Armero de YouTube?

Entre molesto y confundido, Carlos Mauricio Gómez -nombre de pila del creador de contenido- aseguró no entender las críticas, pues había dejado atrás las polémicas para enfocarse en producir contenido diferente.

También aclaró que este tipo de videos no le genera grandes ganancias, como muchos suponen, y afirmó que quienes lo han cuestionado solo buscan verlo mal. Finalmente, reiteró que no eliminará el documental de la plataforma.

La Liendra pasó de hacer contenidos virales a investigativos. (Foto: Canal RCN)

¿Qué opiniones recibió La Liendra por su documental de Armero en YouTube?

Aunque el influencer de 24 años reconoció que ha recibido críticas, muchos usuarios en la plataforma le han expresado su apoyo por dejar atrás los videos virales sin propósito y apostar por contenido más investigativo y cercano al trabajo periodístico.

Otros, además, lo han animado a continuar por este camino y a no dejarse afectar por los comentarios negativos.