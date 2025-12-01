Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Liendra preocupó en redes tras confesar que lleva más de 24 horas sin dormir

La Liendra apareció en su cuenta de Instagram para revelar la razón por la que no le ha sido posible descansar en las últimas horas.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
La Liendra en La casa de los famosos Colombia 2025.
La Liendra preocupó a sus seguidores al revelar que lleva 24 horas sin dormir. Foto | Canal RCN.

En las últimas horas, Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, generó preocupación en redes sociales tras revelar que lleva más de 24 horas sin poder dormir, confesión que más tarde lo llevó a revelar la razón por la que no ha logrado hacerlo.

Artículos relacionados

¿Por qué La Liendra preocupó a sus seguidores en las últimas horas?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el reconocido creador digital ostenta una comunidad de millones de seguidores, compartió su relato y dejó ver el por qué detrás de tantas horas sin poder descansar como su cuerpo lo necesita.

Artículos relacionados

"Más de 24 horas sin dormir, pero todo valdrá la pena, hoy a las 6 de la tarde, hora Colombia, va a salir el documental de Armero, va a estar brutal, seguimos editando, no ha sido fácil, ayer terminé de grabar, y me vine directamente desde Armero a Medellín, ocho horas de viaje", fueron las palabras del influenciador.

Artículos relacionados

De acuerdo con La Liendra, luego de varias horas de camino, él y su equipo llegó directamente a continuar con el proceso de edición, y desde entonces no han podido parar, pues aseguró que el video ha sido bastante exigente y ha implicado bastante esfuerzo para todos.

La Liendra en La casa de los famosos Colombia 2025.
Esto dijo La Liendra sobre por qué no ha podido dormir. Foto | Canal RCN.

¿Por qué La Liendra lleva más de 24 horas sin dormir?

En medio de sus declaraciones, el exparticipante de La casa de los famosos Colombia no perdió la oportunidad para advertir a sus seguidores sobre el documental, pues a su criterio está "brutal" y vale la pena armar plan para verlo en "parche" y disfrutar de este contenido que, está seguro les gustará.

Cabe mencionar que, minutos más tarde, nuevamente apareció en sus historias para revelar que tuvo que salir en búsqueda de nuevas memorias RAM debido a que, en sus palabras, su computador de se iba "explotar", pues señaló que el equipo no logra avanzar debido a la calidad con la que fue grabado este nuevo producto audiovisual.

La Liendra en La casa de los famosos Colombia 2025.
La razón por la que La Liendra no ha dormido en 24 horas. Foto | Canal RCN.

Pese al esfuerzo e implicaciones que ha tenido a lo largo de la grabación y postproducción de este contenido, el influenciador se mostró positivo y comprometido al anunciar que en horas de la tarde de hoy 12 de noviembre, el documental saldrá a la luz.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valentina Taguado y Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity. Valentina Taguado

Valentina Taguado reveló lo que ocurrió detrás de cámaras tras la salida de Raúl Ocampo

Valentina Taguado se sinceró respecto a lo que sintió durante el reto de eliminación en el que Raúl Ocampo abandonó la competencia.

Yina Calderón vuelve a ser blanco de polémica tras advertencia de Chanel en el reality Yina Calderón

Chanel lanza acusaciones de 'favoritismo' hacia Yina Calderón en La Mansión de Luinny

La tensión en La Mansión de Luinny aumenta tras la reacción de Chanel, quien acusó a la producción de favorecer a Yina Calderón y desató polémica en redes.

Yina Calderón reacciona al llanto de Melissa Gate Yina Calderón

Así reaccionó Yina Calderón tras enterarse que Melissa Gate rompió en llanto en La Casa de Alofoke

Yina Calderón y Karina García tuvieron curiosa reacción al enterarse que Melissa Gate lloró en La Casa de Alofoke: "No se ponga a chillar".

Lo más superlike

Última publicación de Jhon Freddy Martínez Talento nacional

Sale a la luz último mensaje del actor Jhon Freddy Martínez antes de morir en accidente

El reconocido actor falleció luego de sufrir un grave accidente de tránsito en el departamento de Santander.

Padre de Beéle habría fallecido de un infarto, según medios locales, este 7 de agosto. Talento nacional

Beéle conmueve a sus seguidores con una canción dedicada a su padre fallecido

Valentina Taguado sorprende al confesar lo que piensa de Claudia Bahamón. Valentina Taguado

Valentina Taguado confiesa lo que siente por Claudia Bahamón en el programa ¿Qué hay pa' dañar?

Isabella Ladera habla de su secreto para dormir mejor Curiosidades

Isabella Ladera habla de su secreto para dormir mejor ¡Conoce los beneficios!

¿Por qué critican a Ángela Aguilar por imitar a Freddie Mercury en pleno show? Ángela Aguilar

Critican a Ángela Aguilar por imitar icónica frase de Freddie Mercury en su show en vivo