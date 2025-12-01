La Liendra preocupó en redes tras confesar que lleva más de 24 horas sin dormir

En las últimas horas, Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, generó preocupación en redes sociales tras revelar que lleva más de 24 horas sin poder dormir, confesión que más tarde lo llevó a revelar la razón por la que no ha logrado hacerlo.

¿Por qué La Liendra preocupó a sus seguidores en las últimas horas?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el reconocido creador digital ostenta una comunidad de millones de seguidores, compartió su relato y dejó ver el por qué detrás de tantas horas sin poder descansar como su cuerpo lo necesita.

"Más de 24 horas sin dormir, pero todo valdrá la pena, hoy a las 6 de la tarde, hora Colombia, va a salir el documental de Armero, va a estar brutal, seguimos editando, no ha sido fácil, ayer terminé de grabar, y me vine directamente desde Armero a Medellín, ocho horas de viaje", fueron las palabras del influenciador.

De acuerdo con La Liendra, luego de varias horas de camino, él y su equipo llegó directamente a continuar con el proceso de edición, y desde entonces no han podido parar, pues aseguró que el video ha sido bastante exigente y ha implicado bastante esfuerzo para todos.

Esto dijo La Liendra sobre por qué no ha podido dormir. Foto | Canal RCN.

¿Por qué La Liendra lleva más de 24 horas sin dormir?

En medio de sus declaraciones, el exparticipante de La casa de los famosos Colombia no perdió la oportunidad para advertir a sus seguidores sobre el documental, pues a su criterio está "brutal" y vale la pena armar plan para verlo en "parche" y disfrutar de este contenido que, está seguro les gustará.

Cabe mencionar que, minutos más tarde, nuevamente apareció en sus historias para revelar que tuvo que salir en búsqueda de nuevas memorias RAM debido a que, en sus palabras, su computador de se iba "explotar", pues señaló que el equipo no logra avanzar debido a la calidad con la que fue grabado este nuevo producto audiovisual.

La razón por la que La Liendra no ha dormido en 24 horas. Foto | Canal RCN.

Pese al esfuerzo e implicaciones que ha tenido a lo largo de la grabación y postproducción de este contenido, el influenciador se mostró positivo y comprometido al anunciar que en horas de la tarde de hoy 12 de noviembre, el documental saldrá a la luz.