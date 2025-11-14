La Liendra vivió impactante hecho paranormal en Armero, ¿qué le pasó?

Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, recientemente llamó la atención en redes sociales tras compartir un impactante video en el que mostró el momento exacto en el que vivió una experiencia paranormal.

Artículos relacionados Claudia Bahamón Él es Andrés Godoy, la nueva pareja de Claudia Bahamón

¿Cuál fue la impactante experiencia paranormal que vivió La Liendra?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el creador de contenido cuenta con millones de seguidores, sorprendió al revelar que lo habrían asustado en medio de la grabación de su último documental en Armero.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón se retira de 'La mansión de Luinny': esto fue lo que pasó con la empresaria

"Ay m4rica, me asustaron, me están mandando este video de mi último documental donde se ve como algo paranormal, pero quiero que lo veamos juntos y saquemos la conclusión", dijo el influenciado.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la actuación! Falleció reconocido actor quien dejó importante legado en varias producciones

¿Cuál fue el susto que La Liendra vivió en Armero en su último documental?

Segundos más tarde, el joven reprodujo el mencionado video en el que se escucha lo siguiente: "Quien más se dio cuenta de esta parte del documental de la liendra". Luego, proceden a mostrar el fragmento del contenido en el que sucedió este hecho que le causó bastante asombro al influncer.

"Upa, fue como una silueta no, uf, qué es eso", dijo visiblemente impactado por lo que acababa de ver. Allí, se puede apreciar que, mientras La Liendra registraba su paso por el hospital de Armero, hay una sombra que intenta asomarse entre una de las paredes del lugar, pues luego de reproducir el video en cámara lenta, es mucho más notorio.

¿Qué le pasó a La Liendra durante su reciente documental en Armero?

Además de reaccionar frente a los internautas sobre lo que le ocurrió, el exparticipante de La casa de los famosos Colombia no dudó en aprovechar este espacio para expresar su gratitud por la acogida que ha tenido su documental.

"Quiero agradecerles a toda mi comunidad, tengo más de 500 mil visitas, más de 3 mil comentarios, y más de 50 mil likes en el último documental y lleva menos de 24 horas, gracias, a los que no se lo han visto", señaló.

Así mismo, quiso extender la invitación para que más personas se den la oportunidad de verlo, y no solo eso, también aseguró que, cuando lo vean, lo etiqueten para él poder repostearlos.