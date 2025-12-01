La liendra confesó cuáles fueron los requisitos que le exigió a Dani Duke para que fuera su novia

El creador de contenido Carlos Mauricio Gómez, conocido en redes como La Liendra, reveló en el pódcast 'Por la ventana' que, aunque no se considera un hombre muy atractivo, estableció varios requisitos que Dani Duke debía cumplir para convertirse en su novia.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció reconocido actor colombiano en un grave accidente de tránsito: ¿quién era?

¿Cuáles fueron los requisitos que tuvo en cuenta La Liendra para que Dani Duke fuera su novia?

Durante su participación en el reconocido podcast conducido por Camilo Sánchez, Culotauro y Emir Quintero, el influencer quindiano fue elogiado por conquistar a una mujer tan hermosa, algo que, según él mismo explicó, logró gracias a su seguridad y alta autoestima.

Asimismo, aseguró que su relación se basa en el esfuerzo y el trabajo, dejando claro que Dani no está con él por fama ni dinero, ya que ella también es reconocida y genera sus propios ingresos.

La Liendra aseguró que antes de empezar su relación con Dani Duke tuvo en cuenta algunos requisitos. (Foto: Canal RCN)

Esta breve conversación lo llevó a confesar que, tras vivir una relación anterior muy tóxica, decidió establecer ciertos requisitos para que su siguiente noviazgo fuera más sano y llevadero.

Para el exparticipante de La casa de los famosos Colombia, los requisitos que tuvo en cuenta para involucrarse con Duke fueron:

Tenía que ser mayor que él

Tener apartamento o carro

Y tener su propio reconocimiento en redes sociales

Requisitos que sin duda cumplió la paisa con la que lleva más de cuatro años.

Artículos relacionados Juliana Calderón Él es Deimer Ordoñez, el novio de Juliana Calderón

¿La Liendra y Dani Duke tienen planeado casarse?

En la misma entrevista, el influencer de 24 años fue cuestionado si era verdad que tenía planeado casarse, a lo que respondió que por ahora no tenían previsto con la empresaria dar este paso en su relación, apuntando que planear una boda requería de mucho dinero.

No es mi prioridad, pero si llegó a tener la oportunidad la rompo y me llega a ir muy bien la vida, casémonos y pongamos a las personas que queremos a pasarla bueno", dijo.

Dani Duke cumplió con todos los requisitos que exigía La Liendra para ser su novia. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados Karina García Así reaccionó Karina García cuando le preguntaron si tenía un novio que vivía gratis en su casa

¿Cómo comenzó la relación entre La Liendra y Dani Duke?

La relación entre La Liendra y Dani Duke surgió de una amistad que nació en 2018, cuando coincidieron en un viaje de creadores de contenido en Cartagena.

En ese momento ambos tenían pareja, pero el vínculo se fortaleció tiempo después, cuando compartieron una casa de influencers durante la pandemia. Entre grabaciones, conversaciones y convivencia, comenzó a surgir una conexión especial que pronto pasó de la amistad al romance.

Según contaron ambos, la relación no fue inmediata. Dani confesó que al principio se puso nerviosa cuando La Liendra le preguntó si tenía una oportunidad con ella, mientras que él reconoció que ella lo había rechazado al inicio porque acababa de salir de otra relación.

Sin embargo, con el tiempo se dieron la oportunidad de estar juntos y formalizaron su noviazgo, consolidándose como una de las parejas más reconocidas del mundo digital colombiano.