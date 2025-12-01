Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La liendra confesó cuáles fueron los requisitos que le exigió a Dani Duke para que fuera su novia

La Liendra ha revelado en medio de una entrevista las exigencias mínimas que tuvo que cumplir Dani Duke para que fuera su novia.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
La Liendra revela cuáles fueron los requisitos para que Dani Duke fuera su novia
La Liendra reveló los requisitos que tuvo que cumplir Dani Duke para que fuera su novia. (Foto: Canal RCN)

El creador de contenido Carlos Mauricio Gómez, conocido en redes como La Liendra, reveló en el pódcast 'Por la ventana' que, aunque no se considera un hombre muy atractivo, estableció varios requisitos que Dani Duke debía cumplir para convertirse en su novia.

Artículos relacionados

¿Cuáles fueron los requisitos que tuvo en cuenta La Liendra para que Dani Duke fuera su novia?

Durante su participación en el reconocido podcast conducido por Camilo Sánchez, Culotauro y Emir Quintero, el influencer quindiano fue elogiado por conquistar a una mujer tan hermosa, algo que, según él mismo explicó, logró gracias a su seguridad y alta autoestima.

Asimismo, aseguró que su relación se basa en el esfuerzo y el trabajo, dejando claro que Dani no está con él por fama ni dinero, ya que ella también es reconocida y genera sus propios ingresos.

La Liendra revela cuáles fueron los requisitos para que Dani Duke fuera su novia
La Liendra aseguró que antes de empezar su relación con Dani Duke tuvo en cuenta algunos requisitos. (Foto: Canal RCN)

Esta breve conversación lo llevó a confesar que, tras vivir una relación anterior muy tóxica, decidió establecer ciertos requisitos para que su siguiente noviazgo fuera más sano y llevadero.

Para el exparticipante de La casa de los famosos Colombia, los requisitos que tuvo en cuenta para involucrarse con Duke fueron:

  • Tenía que ser mayor que él
  • Tener apartamento o carro
  • Y tener su propio reconocimiento en redes sociales

Requisitos que sin duda cumplió la paisa con la que lleva más de cuatro años.

Artículos relacionados

¿La Liendra y Dani Duke tienen planeado casarse?

En la misma entrevista, el influencer de 24 años fue cuestionado si era verdad que tenía planeado casarse, a lo que respondió que por ahora no tenían previsto con la empresaria dar este paso en su relación, apuntando que planear una boda requería de mucho dinero.

No es mi prioridad, pero si llegó a tener la oportunidad la rompo y me llega a ir muy bien la vida, casémonos y pongamos a las personas que queremos a pasarla bueno", dijo.

La Liendra revela cuáles fueron los requisitos para que Dani Duke fuera su novia
Dani Duke cumplió con todos los requisitos que exigía La Liendra para ser su novia. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo comenzó la relación entre La Liendra y Dani Duke?

La relación entre La Liendra y Dani Duke surgió de una amistad que nació en 2018, cuando coincidieron en un viaje de creadores de contenido en Cartagena.

En ese momento ambos tenían pareja, pero el vínculo se fortaleció tiempo después, cuando compartieron una casa de influencers durante la pandemia. Entre grabaciones, conversaciones y convivencia, comenzó a surgir una conexión especial que pronto pasó de la amistad al romance.

Según contaron ambos, la relación no fue inmediata. Dani confesó que al principio se puso nerviosa cuando La Liendra le preguntó si tenía una oportunidad con ella, mientras que él reconoció que ella lo había rechazado al inicio porque acababa de salir de otra relación.

Sin embargo, con el tiempo se dieron la oportunidad de estar juntos y formalizaron su noviazgo, consolidándose como una de las parejas más reconocidas del mundo digital colombiano.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valentina Taguado y Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity. Valentina Taguado

Valentina Taguado reveló lo que ocurrió detrás de cámaras tras la salida de Raúl Ocampo

Valentina Taguado se sinceró respecto a lo que sintió durante el reto de eliminación en el que Raúl Ocampo abandonó la competencia.

Yina Calderón vuelve a ser blanco de polémica tras advertencia de Chanel en el reality Yina Calderón

Chanel lanza acusaciones de 'favoritismo' hacia Yina Calderón en La Mansión de Luinny

La tensión en La Mansión de Luinny aumenta tras la reacción de Chanel, quien acusó a la producción de favorecer a Yina Calderón y desató polémica en redes.

Yina Calderón reacciona al llanto de Melissa Gate Yina Calderón

Así reaccionó Yina Calderón tras enterarse que Melissa Gate rompió en llanto en La Casa de Alofoke

Yina Calderón y Karina García tuvieron curiosa reacción al enterarse que Melissa Gate lloró en La Casa de Alofoke: "No se ponga a chillar".

Lo más superlike

Última publicación de Jhon Freddy Martínez Talento nacional

Sale a la luz último mensaje del actor Jhon Freddy Martínez antes de morir en accidente

El reconocido actor falleció luego de sufrir un grave accidente de tránsito en el departamento de Santander.

Padre de Beéle habría fallecido de un infarto, según medios locales, este 7 de agosto. Talento nacional

Beéle conmueve a sus seguidores con una canción dedicada a su padre fallecido

Valentina Taguado sorprende al confesar lo que piensa de Claudia Bahamón. Valentina Taguado

Valentina Taguado confiesa lo que siente por Claudia Bahamón en el programa ¿Qué hay pa' dañar?

Isabella Ladera habla de su secreto para dormir mejor Curiosidades

Isabella Ladera habla de su secreto para dormir mejor ¡Conoce los beneficios!

¿Por qué critican a Ángela Aguilar por imitar a Freddie Mercury en pleno show? Ángela Aguilar

Critican a Ángela Aguilar por imitar icónica frase de Freddie Mercury en su show en vivo