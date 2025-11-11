Dani Duke enseñó el inmenso panal de abejas que apareció en su casa y preocupó a sus fans

La reconocida influenciadora paisa Dani Duke sorprendió a sus seguidores al mostrar el enorme panal de abejas que se formó a las afueras de su casa, generando gran preocupación entre sus fans por el posible peligro que este podría representar.

¿Cómo reaccionó Dani Duke al ver el enorme panal de abeja que se formó en su casa?

En una reciente historia en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Dani Duke compartió un corto audiovisual en el que enseñó un enorme panal de abejas ubicado en la ventana principal de su estudio.

El gran panal de abejas que Dani Duke encontró en su casa preocupó a sus seguidores. (Foto Canal RCN).

La joven influenciadora enseñó el momento sin darle mucha importancia, pues continuó comentando otros temas mientras el panal se llenaba cada vez más de abejas listas para seguir construyendo su panal en el lugar.

“¿Pueden ver el panal de abejas que se hizo en mi estudio?”

La tranquilidad de Dani Duke ante la inesperada situación generó sorpresa entre sus seguidores, quienes destacaron en redes sociales el peligro que podría representar que esa cantidad de abejas ingresaran a su casa, pese a que la influenciadora ha mantenido el lugar completamente sellado.

¿Qué peligro puede representar un panal de abejas en una casa?

Según expertos, un panal de abejas ubicado en una zona residencial podría representar gran peligro para las personas que habitan el lugar, pues existe una gran posibilidad de que estas piquen a las personas cercas del lugar como mecanismo de defensa.

Un panal de gran tamaño apareció en la casa de Dani Duke y causó inquietud entre sus fans. (Foto Canal RCN).

La situación por sí sola puede ser complicada, pero si alguien alérgico a ellas logra recibir una picadura podría terminar en el hospital. Así mismo, existen otros riesgos para las mascotas y hasta para la misma propiedad, en caso de que se trate de abejas carpinteras.

De esta manera, es crucial que las personas que cuentan con este tipo de problemas se abstengan de intentar retirar el panal por su propia cuenta y por el contrario acudan a personas profesionales para hagan el retiro de manera segura tanto para las personas como para esta especie.