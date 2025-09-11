Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Participante de MasterChef irá directo a reto de eliminación por inesperada razón

Jurado de MasterChef Celebrity tomó por sorpresa a un participante de MasterChef al revelar que iba directo a reto de eliminación.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
participante de MasterChef fue directo a eliminación por esto
Participante de MasterChef va directo a eliminación por una sorprendente razón. (Foto Canal RCN).

Este domingo 9 de noviembre se llevó a cabo un nuevo reto de campo en el que los siete participantes que continúan en competencia se enfrentaron para conseguir una anhelada cucharita dorada. Sin embargo, el inicio del reto se vio empañado por una inesperada noticia que tomó por sorpresa a uno de los participantes: irá directo a reto de eliminación.

Artículos relacionados

¿Quién es el participante de MasterChef Celebrity que irá directo a reto de eliminación?

Momentos antes de que se explicaran las reglas del reto de campo y luego de que la presentadora Claudia Bahamón le recordara a los participantes quiénes ya tenían bajo su poder una cucharita dorada, el jurado de MasterChef le reveló al actor Raúl Ocampo que iría directo a reto de eliminación.

Participante de MasterChef fue enviado a reto de eliminación
Participante de MasterChef enfrentará eliminación por esta razón. (Foto Canal RCN).

Esto luego de que el actor expresara que su esperanza de quitarse el delantal negro estaba puesta en el reto de salvación o en cocinar lo mejor posible en el de eliminación.

“Pues Clau, la esperanza ya está puesta en salvación y eliminación, porque como no tengo las cucharas…”, mencionó el actor.

Artículos relacionados

Sin embargo, su anhelo se vio tachado por las palabras del jurado Nicolás de Zubiría, quien de manera directa le mencionó que sin duda alguna ya estaba destinado al reto de eliminación en don debía demostrar por qué debía continuar en la competencia culinaria.

“¿Por qué cree que va para salvación? Va derecho a para eliminación, papito”, Nicolás.

¿Cómo reaccionó Raúl Ocampo al enterarse que iba directo a reto de eliminación en MasterChef?

Con total asombro y un poco de incredibilidad, Raúl Ocampo preguntó si se trataba de una afirmación seria, percatándose rápidamente de que sí lo era, por lo que procedió a mencionar ante las cámaras de MasterChef Celebrity que al menos podía continuar participando de los retos para mejorar su nivel en la cocina.

MasterChef Celebrity: participante sin cucharitas doradas deberá enfrentar la eliminación
Participante de MasterChef irá directo a reto de eliminación por no ganar cucharitas doradas. (Foto Canal RCN).

“¿Sí? ¿En serio? ¿Derecho? Ya no puedo tener más castigo que este, pero puedo sacar platos espectaculares como para yo ir diciendo: sigo reforzando mi cocina”

Vale la pena recordar que la única forma para que Raúl pudiera quitarse el delantal negro y evitar el reto de eliminación era ganarse todas las cucharitas doradas, pero al perder en el primer reto de esta dinámica, sus posibilidades quedaron en cero.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Una de estas mujeres podría ser habitante de La casa de los famosos Colombia 2026, ¿quiénes son?

La casa de los famosos Colombia sigue revelando los perfiles de las personas que anhelan ser parte del reality del Canal RCN.

Ellas son Laura Jiménez, Angélica Bibiana Sierra y “Cuca” Caicedo, aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026 La casa de los famosos

Ellas son Laura Jiménez, Angélica Bibiana Sierra y “Cuca” Caicedo, aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026

La decisión está en tus manos para que elijas al cuarto grupo de aspirantes, ellas son: Laura Jiménez, Angélica Bibiana y Cuca Caicedo

¿Quiénes son Luisa Cortina, Daniela Henao y Tatana Mejía, aspirantes de La casa de los famosos Colombia? La casa de los famosos

¿Quiénes son Luisa Cortina, Daniela Henao y Tatana Mejía, aspirantes de La casa de los famosos Colombia?

Luisa Cortina, Daniela Henao y Tatana Mejías hacen parte del cuarto grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026.

Lo más superlike

Mamá de Epa Colombia Epa Colombia

Mamá de Epa Colombia reveló esperanzador mensaje: "muy pronto estarás nuevamente"

La madre de Epa Colombia aumentó la ilusión de que la influenciadora podría quedar pronto en libertad.

Giovanny Ayala en crisis económica Giovanny Ayala

¿Giovanny Ayala está en crisis económica?: "estoy sin plata"

Fallece famoso actor, Nabil Shaban tras padecer extraña enfermedad llamada huesos de cristal Talento internacional

Muere famoso actor a los 72 años por la rara enfermedad de 'huesos de cristal'

Esteban Valdez recordó el estrecho vínculo que unía a su padre con La Chilindrina. Talento internacional

Hijo de Ramón Valdez contó sorprendente detalle sobre su padre y La Chilindrina: “Sufrió mucho”

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”