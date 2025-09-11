Participante de MasterChef irá directo a reto de eliminación por inesperada razón
Jurado de MasterChef Celebrity tomó por sorpresa a un participante de MasterChef al revelar que iba directo a reto de eliminación.
Este domingo 9 de noviembre se llevó a cabo un nuevo reto de campo en el que los siete participantes que continúan en competencia se enfrentaron para conseguir una anhelada cucharita dorada. Sin embargo, el inicio del reto se vio empañado por una inesperada noticia que tomó por sorpresa a uno de los participantes: irá directo a reto de eliminación.
¿Quién es el participante de MasterChef Celebrity que irá directo a reto de eliminación?
Momentos antes de que se explicaran las reglas del reto de campo y luego de que la presentadora Claudia Bahamón le recordara a los participantes quiénes ya tenían bajo su poder una cucharita dorada, el jurado de MasterChef le reveló al actor Raúl Ocampo que iría directo a reto de eliminación.
Esto luego de que el actor expresara que su esperanza de quitarse el delantal negro estaba puesta en el reto de salvación o en cocinar lo mejor posible en el de eliminación.
“Pues Clau, la esperanza ya está puesta en salvación y eliminación, porque como no tengo las cucharas…”, mencionó el actor.
Sin embargo, su anhelo se vio tachado por las palabras del jurado Nicolás de Zubiría, quien de manera directa le mencionó que sin duda alguna ya estaba destinado al reto de eliminación en don debía demostrar por qué debía continuar en la competencia culinaria.
“¿Por qué cree que va para salvación? Va derecho a para eliminación, papito”, Nicolás.
¿Cómo reaccionó Raúl Ocampo al enterarse que iba directo a reto de eliminación en MasterChef?
Con total asombro y un poco de incredibilidad, Raúl Ocampo preguntó si se trataba de una afirmación seria, percatándose rápidamente de que sí lo era, por lo que procedió a mencionar ante las cámaras de MasterChef Celebrity que al menos podía continuar participando de los retos para mejorar su nivel en la cocina.
“¿Sí? ¿En serio? ¿Derecho? Ya no puedo tener más castigo que este, pero puedo sacar platos espectaculares como para yo ir diciendo: sigo reforzando mi cocina”
Vale la pena recordar que la única forma para que Raúl pudiera quitarse el delantal negro y evitar el reto de eliminación era ganarse todas las cucharitas doradas, pero al perder en el primer reto de esta dinámica, sus posibilidades quedaron en cero.