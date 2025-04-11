La Liendra causó debate en redes tras lanzar inesperada opinión sobre los realities

El creador de contenido La Liendra acudió a sus seguidores para saber si tenía una opinión errada frente a la producción de realities que se han popularizado en los últimos años, pues mencionó que para él todos manejaban el mismo formato, sin brindar innovación.

¿Qué dijo La Liendra sobre los realities?

Mauricio Gómez, La Liendra, sorprendió a sus cientos de seguidores al hablar sobre el formato televisivo que se ha implementado en los últimos años y del que él fue participe recientemente: los realities shows.

La Liendra opinó sobre los realities y su comentario generó discusión entre sus seguidores.

Sin hacer mención directa a un reality específico, el exparticipante de La casa de los famosos Colombia segunda temporada, comentó abiertamente en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, su opinión sobre este tipo de formatos.

Según comentó el joven influenciador, no sentía que los participantes de los realities que estaban tomando popularidad ofrecieran algo innovador, algo que podría perjudicar este tipo de entretenimiento para el público, pues a su juicio, las polémicas externas o antiguas no debería influir en el desarrollo de este tipo de programas.

"Llevando polémicas de otras temporadas queriendo revivirlas, en vez de ofrecer algo nuevo (…) siento que los realities están en un punto tan arriba que puede que empiecen a caer"

¿Cómo reaccionaron los internautas a la opinión de La Liendra sobre los realities?

A raíz de las palabras de La Liendra, internautas abrieron el debate en las redes sociales en donde muchos afirmaron sentirse cómodos con el tipo de contenido que ofrecían este tipo de formatos televisivos en donde se mostraba las relaciones personales tal y como eran, mientras que otros aprovecharon para manifestar que solo era cuestión de gustos.

La Liendra habló de los realities y su punto de vista no pasó desapercibido entre los internautas.

Comentarios como “pues lo mismo, hay un exceso de influencers, todos queriendo figurar y existiendo tantos más realities van a resultar”, “Pues ese es el objetivo de los realities”, “Cada quien tiene su público, hay personas que les gusta los reality, otros la moda y así sucesivamente... Cada uno elige el contenido que quiere mirar”, fueron algunos de los más destacados.