Así reaccionó Karina García cuando le preguntaron si tenía un novio que vivía gratis en su casa

Karina García vuelve a ser tema de conversación por la reacción que mostró al ser preguntada si tuvo un novio que vivía gratis en su casa, lo que despertó rumores sobre Altafulla.

¿Cómo reaccionó Karina García cuando le preguntaron si tuvo un novio que vivía gratis en su casa?

La creadora de contenido paisa conversaba en la cocina con dos de sus compañeros, cuando uno de ellos la sorprendió con una pregunta: si era cierto que había tenido un ex que vivía gratis en su casa.

Sorprendida, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia se quedó en silencio y giró la cabeza, dejando entrever que no sabía de qué le hablaban.

Karina García se quedó sin palabras tras inesperada pregunta. (Foto: Canal RCN)

Al notar su reacción, él agregó que solo se había enterado de ese rumor en redes sociales y quería confirmar si era verdad.

¿Tú tenías un novio que vivía de gratis en tu casa, verdad?", le dijo.

¿Qué comentaron en redes sobre la pregunta a Karina García sobre si tenía un novio que vivía gratis en su casa?

Fans de Karina y varios usuarios comentaron que el hecho de que la modelo paisa se quedara en silencio podría confirmar que efectivamente tuvo un novio que vivía gratis en su casa, y que presuntamente se trataría de Altafulla.

Hablan de Altafulla y él viajando y haciendo dinero", "Ellos le dicen las cosas claras, pero ella todo lo niega" y "Los únicos que piensan que vivía por amor son los fans de ella", fueron solo algunos de los comentarios.

Además, comentaron que Asaf, participante de 'La mansión de Luinny' y quien le hizo la pregunta, estaría interesado en la exenfermera y habría investigado su vida antes de entrar al programa.

Karina García y Altafulla terminaron su relación en circunstancias poco claras, que hasta hoy se desconocen. (Foto: Canal RCN)

¿Altafulla entrará a 'La mansión de Luinny'?

Se generaron numerosas especulaciones sobre que el cantante barranquillero se uniría al programa de convivencia y se reencontraría con Karina, luego de publicar una foto en Instagram donde se le veía en el aeropuerto con una maleta.

Sin embargo, ese rumor se disipó al confirmarse que en realidad había viajado a Miami para trabajar en nuevos proyectos de su carrera.