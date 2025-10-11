Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García avivó la posibilidad de volver con Altafulla: "Me hace falta"

Karina García habló con sentimiento sobre una necesidad que tiene y fue relacionada con su exnovio, Andrés Altafulla.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Karina García, Altafulla
Karina García avivó la posibilidad de volver con Altafulla: "Me hace falta" | Foto de Buen día, Colombia.

La influencer Karina García sigue cautivando en República Dominicana a través del reality de La mansión de Luinny. Cada manifestación que hace, llama el interés, además de que hay palabras que son relacionadas con su exnovio, el cantante barranquillero Andrés Altafulla.

Artículos relacionados

Semanas atrás de revelarse que se iba para el país del Caribe, Karina terminó la relación amorosa que tenía con Altafulla.

Entre lo que se conoce, la modelo habría tomado la decisión de no seguir más con el artista por falta de atención, pero también hay quienes se atreven a decir que lo habría hecho porque se iba para el mencionado reality.

¿Qué extraña Karina García y fue relacionado con Altafulla?

En una conversación que tuvo la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, confesó que hay acciones que extraña de una persona y, de inmediato, lo vincularon a su excompañero sentimental.

Karina García, Altafulla
Karina García y Altafulla terminaron, pero no dejan de ser mencionados | Foto del Canal RCN.

De acuerdo con Karina García, aunque en sus planes no tiene la intensión de entregarse a alguien, hay momentos que extraña.

"Me hace falta que me consientan, me den besitos, el amor, el abrazo, el arrunchis. Me hace muchísima falta dormir con una persona que tú ames", señaló Karima García.

Artículos relacionados

En la misma vertiente, la modelo puntualizó que ella es una mujer a la que no le gusta el amor vacío, pues hasta le dan ganas de llorar porque considera que es sensible.

"A mí no me gusta el amor vacío, no me gusta, por ejemplo, el s3xo ocasional, no me gusta... Yo necesito un vínculo", aseguró.

¿Qué se reveló sobre la personalidad de Karina García?

En la charla, una de sus compañeras de reality le dijo a Karina que, entonces, con base en sus manifestaciones, podría ser demis3xual, lo que significa que solo puede tener una cercanía s3xual después de haber sostenido un vínculo, más no de manera casual, así que necesita de lo emocional para avanzar.

Karina García
Karina García necesita de los vínculos emocionales | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

Finalmente, Karina García suele demostrar que es una mujer que le encanta el amor, pero a la vez ha tenido que trabajar en sus inseguridades.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Juliana Calderón rompió el silencio sobre su nueva relación Juliana Calderón

Juliana Calderón rompió el silencio y reveló si está o no con ex de Aida Victoria Merlano

Juliana Calderón se pronunció tras ver el revuelo que causó su nueva relación y ser asociada con Juan David Tejada: "Yo veré con quién estoy"

Yina Calderón reveló la millonaria propuesta que le hizo La Liendra Yina Calderón

Yina Calderón reveló la jugosa propuesta que le hizo La Liendra y ella rechazó: "Ni por un millón"

Yina Calderón habló por primera vez sobre la supuesta propuesta que le hizo La Liendra en La casa de los famosos Colombia.

Valeria Aguilar sacó a la luz fotos de su pasado MasterChef Celebrity Colombia

Valeria Aguilar de MasterChef sacó a la luz fotos de su pasado e hizo confesión: así lucía

Valeria Aguilar, exparticipante de MasterChef Celebrity, enternece al sacar a la luz cómo lucía cuando pequeña y hacer emotiva confesión.

Lo más superlike

Beéle y Sara Orrego protagonizaron video Talento nacional

Beéle dejó ver cuál es su relación con Sara Orrego en video de "Lençóis Maranhenses"

Beéle rompió el silencio tras semanas de rumores sobre una relación con Sara Orrego en video de su nueva canción "Lençóis Maranhenses".

Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila quedaron empatadas en el reto individual de MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila empataron en MasterChef: ¿quién evitará ir al reto de eliminación?

Olivia Culpo y Mario Lopez hablan en el escenario del certamen Miss Universo 2021 en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino. Talento internacional

Escándalo internacional: arrestan al director de Miss Universo México en Tailandia

Falleció reconocido actor colombiano en un grave accidente de tránsito: ¿quién era? Talento nacional

Falleció reconocido actor colombiano en un grave accidente de tránsito: ¿quién era?

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”