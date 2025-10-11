Karina García avivó la posibilidad de volver con Altafulla: "Me hace falta"

La influencer Karina García sigue cautivando en República Dominicana a través del reality de La mansión de Luinny. Cada manifestación que hace, llama el interés, además de que hay palabras que son relacionadas con su exnovio, el cantante barranquillero Andrés Altafulla.

Semanas atrás de revelarse que se iba para el país del Caribe, Karina terminó la relación amorosa que tenía con Altafulla.

Entre lo que se conoce, la modelo habría tomado la decisión de no seguir más con el artista por falta de atención, pero también hay quienes se atreven a decir que lo habría hecho porque se iba para el mencionado reality.

¿Qué extraña Karina García y fue relacionado con Altafulla?

En una conversación que tuvo la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, confesó que hay acciones que extraña de una persona y, de inmediato, lo vincularon a su excompañero sentimental.

Karina García y Altafulla terminaron, pero no dejan de ser mencionados | Foto del Canal RCN.

De acuerdo con Karina García, aunque en sus planes no tiene la intensión de entregarse a alguien, hay momentos que extraña.

"Me hace falta que me consientan, me den besitos, el amor, el abrazo, el arrunchis. Me hace muchísima falta dormir con una persona que tú ames", señaló Karima García.

En la misma vertiente, la modelo puntualizó que ella es una mujer a la que no le gusta el amor vacío, pues hasta le dan ganas de llorar porque considera que es sensible.

"A mí no me gusta el amor vacío, no me gusta, por ejemplo, el s3xo ocasional, no me gusta... Yo necesito un vínculo", aseguró.

¿Qué se reveló sobre la personalidad de Karina García?

En la charla, una de sus compañeras de reality le dijo a Karina que, entonces, con base en sus manifestaciones, podría ser demis3xual, lo que significa que solo puede tener una cercanía s3xual después de haber sostenido un vínculo, más no de manera casual, así que necesita de lo emocional para avanzar.

Karina García necesita de los vínculos emocionales | Foto del Canal RCN.

Finalmente, Karina García suele demostrar que es una mujer que le encanta el amor, pero a la vez ha tenido que trabajar en sus inseguridades.