Yina Calderón reacciona a la fecha en la que Epa Colombia saldría de la cárcel: "Ojalá sea verdad"

Todos los días, el nombre de la empresaria Yina Calderón genera conversación en las redes sociales. La exparticipante de La casa de los famosos Colombia se encuentra en República Dominicana, país en el que está siendo parte de un nuevo reality.

Yina Calderón es parte del reality La mansión de Luinny. La empresaria de fajas ya generó polémica; de hecho, casi la expulsan.

En la mencionada propuesta de convivencia, se les muestra a los participantes un chat en vivo en el que el público escribe mensajes. Precisamente, la empresaria notó que consignaron el nombre de su amiga Epa Colombia, quien está privada de la libertad desde principio de año.

¿Qué mensaje recibió Yina Calderón sobre la libertad de Epa Colombia?

Semanas atrás, se habló de la posibilidad de que Daneidy Barrera Rojas, nombre de pila de Epa Colombia, habría llegado a un acuerdo para recuperar su libertad.

En efecto, Yina Calderón recibió un mensaje que abordaba lo que sería la fecha en la su amiga dejará de estar encerrada.

Yina Calderón ratifica su apoyo a Epa Colombia | Foto del Canal RCN.

"Ay, mira, Epa Colombia sale el 17, es verdad. Dios, por favor, ojalá sea verdad y a Epa Colombia le den la libertad. Por favor, Epa Colombia la necesita", manifestó Yina Calderón.

¿Qué ha pasado con Epa Colombia en búsqueda de su libertad?

A raíz del mensaje, los internautas empezaron a comentar que probablemente Epa Colombia recobraría su libertad, solo que no se sabe si se habla del 17 de noviembre o diciembre de 2025.

Cabe decir que todo es una especulación, pues, hasta el momento no hay un comunicado que confirme como tal la información que suministraron en La mansión de Luinny.

Hace poco, la mamá de Epa Colombia, la señora Martha Rojas, agradeció a las personas que siguen apoyando a su hija con las queratinas, pese a las adversidades.

Epa Colombia habría llegado a un acuerdo con TransMilenio | Foto del Canal RCN.

En la misma corriente de ideas, comentó que espera volver a ver a la emprendedora próximamente libre para poder abrazarla. Todavía es incierto cuál será el futuro de Daneidy Barrera Rojas y en qué quedó la conciliación que habría tenido con TransMilenio.