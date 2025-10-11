Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón reacciona a la fecha en la que Epa Colombia saldría de la cárcel: "Ojalá sea verdad"

Yina Calderón se enteró en el reality de República Dominicana acerca del día en el que Epa Colombia quedaría en libertad.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Epa Colombia
Yina Calderón reacciona a la fecha en la que Epa Colombia saldría de la cárcel | Foto del Canal RCN.

Todos los días, el nombre de la empresaria Yina Calderón genera conversación en las redes sociales. La exparticipante de La casa de los famosos Colombia se encuentra en República Dominicana, país en el que está siendo parte de un nuevo reality.

Artículos relacionados

Yina Calderón es parte del reality La mansión de Luinny. La empresaria de fajas ya generó polémica; de hecho, casi la expulsan.

En la mencionada propuesta de convivencia, se les muestra a los participantes un chat en vivo en el que el público escribe mensajes. Precisamente, la empresaria notó que consignaron el nombre de su amiga Epa Colombia, quien está privada de la libertad desde principio de año.

¿Qué mensaje recibió Yina Calderón sobre la libertad de Epa Colombia?

Semanas atrás, se habló de la posibilidad de que Daneidy Barrera Rojas, nombre de pila de Epa Colombia, habría llegado a un acuerdo para recuperar su libertad.

En efecto, Yina Calderón recibió un mensaje que abordaba lo que sería la fecha en la su amiga dejará de estar encerrada.

Yina Calderón, Epa Colombia
Yina Calderón ratifica su apoyo a Epa Colombia | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

"Ay, mira, Epa Colombia sale el 17, es verdad. Dios, por favor, ojalá sea verdad y a Epa Colombia le den la libertad. Por favor, Epa Colombia la necesita", manifestó Yina Calderón.

¿Qué ha pasado con Epa Colombia en búsqueda de su libertad?

A raíz del mensaje, los internautas empezaron a comentar que probablemente Epa Colombia recobraría su libertad, solo que no se sabe si se habla del 17 de noviembre o diciembre de 2025.

Cabe decir que todo es una especulación, pues, hasta el momento no hay un comunicado que confirme como tal la información que suministraron en La mansión de Luinny.

Artículos relacionados

Hace poco, la mamá de Epa Colombia, la señora Martha Rojas, agradeció a las personas que siguen apoyando a su hija con las queratinas, pese a las adversidades.

Epa Colombia
Epa Colombia habría llegado a un acuerdo con TransMilenio | Foto del Canal RCN.

En la misma corriente de ideas, comentó que espera volver a ver a la emprendedora próximamente libre para poder abrazarla. Todavía es incierto cuál será el futuro de Daneidy Barrera Rojas y en qué quedó la conciliación que habría tenido con TransMilenio.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mamá de Epa Colombia Epa Colombia

Mamá de Epa Colombia reveló esperanzador mensaje: "muy pronto estarás nuevamente"

La madre de Epa Colombia aumentó la ilusión de que la influenciadora podría quedar pronto en libertad.

Ornella Sierra revive el icónico baile navideño de ‘Chicas pesadas’ Ornella Sierra

Ornella causa sensación al recrear icónico baile de Navidad de Lindsay Lohan en 'Chicas pesadas'

Ornella Sierra sorprendió a sus seguidores al revivir el famoso baile navideño de Chicas pesadas.

Juliana Calderón y Yina Calderón Yina Calderón

Juliana Calderón opinó sobre el enfrentamiento de Yina Calderón por el que casi la expulsan

Juliana Calderón habló sobre el pleito de Yina Calderón con La Piry en La mansión de Luinny.

Lo más superlike

La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Una de estas mujeres podría ser habitante de La casa de los famosos Colombia 2026, ¿quiénes son?

La casa de los famosos Colombia sigue revelando los perfiles de las personas que anhelan ser parte del reality del Canal RCN.

Giovanny Ayala en crisis económica Giovanny Ayala

¿Giovanny Ayala está en crisis económica?: "estoy sin plata"

Fallece famoso actor, Nabil Shaban tras padecer extraña enfermedad llamada huesos de cristal Talento internacional

Muere famoso actor a los 72 años por la rara enfermedad de 'huesos de cristal'

Esteban Valdez recordó el estrecho vínculo que unía a su padre con La Chilindrina. Talento internacional

Hijo de Ramón Valdez contó sorprendente detalle sobre su padre y La Chilindrina: “Sufrió mucho”

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”