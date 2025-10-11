Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Una de estas mujeres podría ser habitante de La casa de los famosos Colombia 2026, ¿quiénes son?

La casa de los famosos Colombia sigue revelando los perfiles de las personas que anhelan ser parte del reality del Canal RCN.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
La casa de los famosos Colombia
Una de estas mujeres podría ser habitante de La casa de los famosos Colombia 2026, ¿quiénes son? | Foto del Canal RCN.

Empezó una nueva semana y con ello se revelaron nuevos aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026, se trata del grupo 4 conformado por mujeres. En total son seis, pero solo una podrá ser parte del reality de la vida en vivo del Canal RCN.

¿Quiénes son las aspirantes del grupo 4 de La casa de los famosos Colombia 2026?

A través del Instagram del Canal RCN, en conjunto con La casa de los famosos Colombia, se compartió el post oficial para presentar a la seis aspirantes del cuarto grupo. Para esta oportunidad, son mujeres que se desenvuelven en distintos ámbitos:

La casa de los famosos Colombia 2026
Se siguen revelando los grupos de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026 | Foto del Canal RCN.
  • Daniela Henao: es deportista, se considera auténtica, estratégica y leal. Tiene novia, pero no se niega a experimentar.
  • Tatana Mejía: es creadora de contenido digital, se considera como una mujer amante del chisme y las bromas. No soporta la gente falsa y desleal.
  • Cuca Caicedo: es presentadora, considera que es una mujer alegre, con carácter y determinación. Además, se encuentra soltera.
  • Luisa Cortina: es creadora de contenido, le gusta tener el control y, por eso, considera que es controversial. Está dispuesta a enfrentar los desacuerdos que se le presenten.
  • Laura Jiménez: es creadora de contenido exclusivo, considera que nadie puede contra ella. En adición, su enojo es algo que se le hace difícil controlar.
  • Angélica Sierra: conocida como 'la reina de la música norteña', considera que es competitiva y siempre quiera ganar. Además, es psicorrígida.

Tan pronto se reveló el nuevo grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026, los internautas reaccionaron. Varios de los comentarios que se pueden interpretar son: "Todos a votar", "Ya quiero ver a mi amiga", "A algunas no las conozco", "Esperemos con qué nos sorprenden".

¿Cómo votar por las aspirantes del grupo 4 de La casa de los famosos Colombia 2026?

Para participar en las votaciones de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, se debe seguir el siguiente paso a paso:

  • Acceder al sitio web oficial www.lacasadelosfamososcolombia.com
  • Entrar a la sección “Votaciones” y seleccionar “Elige aquí a tu aspirante favorito”.
  • Escoger al participante deseado haciendo clic sobre su nombre y fotografía.
  • Verificar la elección y confirmar el voto.

Las votaciones estarán disponibles hasta las 4:00 p. m. del domingo 16 de noviembre. En total, hay ocho grupos de aspirantes, conformados por hombres y mujeres, cuyos nombres se van revelando semana a semana.

