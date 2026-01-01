Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿Indirecta incluida? El mensaje con el que Sara Uribe le dio la bienvenida al 2026

Sara Uribe compartió con sus seguidores en redes sociales un mensaje hablando de lo que vivió en el 2025 y de lo que espera este año.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Sara Uribe reconoció que el 2025 no fue tan fácil, pero tiene grandes expectativas de cara al 2026.
Sara Uribe usó su cuenta de Instagram para publicar un contundente mensaje. Foto: Canal RCN

Sara Uribe compartió un contundente y reflexivo mensaje para darle la bienvenida al nuevo año. La presentadora y modelo dejó entrever que el 2025 no fue tan fácil, pero está llena de motivación de cara al 2026.

¿Cuál fue el mensaje que publicó Sara Uribe al iniciar el nuevo año?

En la sección de historias de su cuenta de Instagram, Uribe reposteó un mensaje directo y muy llamativo, evidenciando que está lista para asumir lo que venga en el nuevo año.

Artículos relacionados

Este año me rompió en partes que nadie vio, pero también me enseñó a levantarme sin pedir permiso. Hoy cierro el año más consciente, más fuerte y mucho más fiel a mí

Uribe se ha caracterizado por ser una guía y apoyo para sus seguidores. En muchas ocasiones, la paisa ha usado estos espacios digitales para compartir mensaje, reflexiones o para contar lo que pasa con su vida.

Sara Uribe es muy activa en redes sociales, sobre todo, en Instagram.
Sara Uribe siempre usa sus redes sociales para contar detalles de su vida personal. Foto: AFP - John Parra

La presentadora suele contar detalles de su vida personal sin rodeos ni titubeos. En ese sentido, se le ha visto hablando de su actualidad, de sus emprendimientos, de su vida amorosa y de cómo avanza siendo madre de Jacobo, el pequeño que llegó al mundo fruto de su relación con el exfutbolista Fredy Guarín.

¿Qué pasó con Sara Uribe y Fredy Guarín, padre de su hijo Jacobo?

Jacobo tiene su propia cuenta de Instagram y allí ya suma un buen número de seguidores. En esta, justamente, compartió recientemente una fotografía que desató distintas reacciones.

Artículos relacionados

El pequeño compartió con su padre y acompañó sus palabras con un mensaje llenó de positivismo, teniendo en cuenta los problemas personales que ha afrontado el jugador que supo ser figura en Europa y vistió la camiseta de la Selección Colombia.

Hoy mi Navidad fue hermosa: familia, amor y papá sanando. Eso, para mí, es una Navidad feliz”, se lee en el post compartido desde la cuenta de Jacobo Guarín Uribe.

Cabe destacar que, Guarín tuvo problemas con el al*oh*l, pero al tocar fondo decidió cambiar sus hábitos y ahora es ejemplo para otras personas.

Artículos relacionados

El exmediocampista del Inter de Milán y Boca Juniors reconoció que tuvo serios inconvenientes, incluso, estuvo en riesgo la estabilidad de su familia, pero lo malo ya pasó y ahora está enfocado en seguir adelante y convertirse en guía para personas que han afrontado situaciones similares.

Fredy Guarín vive nuevos procesos tras dejar atrás situaciones graves que vivió.
Fredy Guarín y Sara Uribe tuvieron una relación de la que nació su hijo Jacobo. Foto: AFP - Eitan Abramovich
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Neider García fue captado reaccionando durante una charla entre su suegro y otro joven. Karen Sevillano

El gesto de Neider García que desató rumores de celos en la familia Sevillano

Neider García, novio de Karen Sevillano, protagonizó un momento viral al reaccionar con gesto de celos durante una reunión familiar.

Maleja Restrepo causa risa en redes. Maleja Restrepo

Maleja Restrepo sorprendió a Tatán Mejía con una respuesta que causó revuelo: "Que me siga rompiendo"

Maleja Restrepo impresionó a su pareja Tatán Mejía con una respuesta inesperada que generó revuelo en redes sociales.

Mamá de Yeferson y Cintia Cossio recordó el accidente que casi le cuesta la vida Cintia Cossio

Mamá de Yeferson y Cintia Cossio recordó el accidente que marcó su 2025: "Milagros"

Doña Luz Dary recordó el accidente que sufrió en diciembre de 2025 y otros momentos difíciles de su familia en un emotivo recap.

Lo más superlike

Blessd confiesa que pasó navidades difiíciles. Blessd

Blessd cierra el año recordando su pasado y envía un emotivo mensaje

Blessd conmovió a sus seguidores al despedir el año con una reflexión sobre sus orígenes y la importancia de no perder la esencia.

Ángela Aguilar afirmó que este año le dejó muchas lecciones. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar se desahogó y habló del duro año que vivió: “No fue fácil”

Muere Daddoa, reconocida creadora de contenido surcoreana, Talento internacional

Conmoción por la muerte de joven influenciadora en Corea del Sur: su familia mantuvo la noticia en reserva

Existen canciones para arrancar con la mejor energía el nuevo año. Curiosidades

Canciones recomendadas para escuchar e iniciar con alegría el Nuevo Año

¿Qué Hay Pa’ Dañar? vuelve a la App del Canal RCN Valentina Taguado

¿Qué hay pa dañar? vuelve de vacaciones a la App del Canal RCN: fecha, hora y más detalles aquí