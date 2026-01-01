Sara Uribe compartió un contundente y reflexivo mensaje para darle la bienvenida al nuevo año. La presentadora y modelo dejó entrever que el 2025 no fue tan fácil, pero está llena de motivación de cara al 2026.

¿Cuál fue el mensaje que publicó Sara Uribe al iniciar el nuevo año?

En la sección de historias de su cuenta de Instagram, Uribe reposteó un mensaje directo y muy llamativo, evidenciando que está lista para asumir lo que venga en el nuevo año.

Este año me rompió en partes que nadie vio, pero también me enseñó a levantarme sin pedir permiso. Hoy cierro el año más consciente, más fuerte y mucho más fiel a mí

Uribe se ha caracterizado por ser una guía y apoyo para sus seguidores. En muchas ocasiones, la paisa ha usado estos espacios digitales para compartir mensaje, reflexiones o para contar lo que pasa con su vida.

Sara Uribe siempre usa sus redes sociales para contar detalles de su vida personal. Foto: AFP - John Parra

La presentadora suele contar detalles de su vida personal sin rodeos ni titubeos. En ese sentido, se le ha visto hablando de su actualidad, de sus emprendimientos, de su vida amorosa y de cómo avanza siendo madre de Jacobo, el pequeño que llegó al mundo fruto de su relación con el exfutbolista Fredy Guarín.

¿Qué pasó con Sara Uribe y Fredy Guarín, padre de su hijo Jacobo?

Jacobo tiene su propia cuenta de Instagram y allí ya suma un buen número de seguidores. En esta, justamente, compartió recientemente una fotografía que desató distintas reacciones.

El pequeño compartió con su padre y acompañó sus palabras con un mensaje llenó de positivismo, teniendo en cuenta los problemas personales que ha afrontado el jugador que supo ser figura en Europa y vistió la camiseta de la Selección Colombia.

Hoy mi Navidad fue hermosa: familia, amor y papá sanando. Eso, para mí, es una Navidad feliz”, se lee en el post compartido desde la cuenta de Jacobo Guarín Uribe.

Cabe destacar que, Guarín tuvo problemas con el al*oh*l, pero al tocar fondo decidió cambiar sus hábitos y ahora es ejemplo para otras personas.

El exmediocampista del Inter de Milán y Boca Juniors reconoció que tuvo serios inconvenientes, incluso, estuvo en riesgo la estabilidad de su familia, pero lo malo ya pasó y ahora está enfocado en seguir adelante y convertirse en guía para personas que han afrontado situaciones similares.