Patty sacude con opinión por diferencias de Taguado y Violeta en MasterChef Celebrity, ¿qué dijo?

Patty Grisales dio su postura en cuanto a Valentina Taguado y Violeta Bergonzi, quienes, al parecer, no concuerdan entre sí.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Patty Grisales, Valentina Taguado, Violeta Bergonzi
Patty sacude con opinión por diferencias de Taguado y Violeta en MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

Como sucede con cada exparticipante de MasterChef Celebrity, la actriz Patty Grisales respondió varias preguntas tras dejar su delantal en la cocina más importante del mundo.

Una de las cuestiones de las que habló la artista tuvo que ver con las diferencias entre la presentadora Violeta Bergonzi y la locutora Valentina Taguado, así que expresó lo que piensa sobre ello.

¿Qué opinión tiene Patty Grisales sobre las diferencias entre Valentina Taguado y Violeta Bergonzi en MasterChef?

Desde las instalaciones de la redacción digital del Canal RCN, Patricia Grisales se sinceró con el público. En efecto, no se salvó de que le preguntarán sobre Violeta Bergonzi y Valentina Taguado.

Fue entonces cuando la actriz dio su postura. En sus palabras, no descartó que Valentina Taguado acomode las cosas a su favor, pero indicó que cada quien tiene su percepción y es respetable.

Patty Grisales
Patty Grisales ya no está en MasterChef Celebrity 2025 | Foto del Canal RCN.

"Tiene la oportunidad de acomodar las cosas a su antojo, la verdad, pero también es la percepción de ella, la percepción de cada quien. Violeta, a mí me parece una gran competidora, Valentina también... No sé si de pronto Valentina acomode un poquito las cosas a su favor", opinó Patty Grisales.

Lo anterior como reacción a diferencias entre Valentina y Violeta que han sido notorias en, por ejemplo, los diálogos que cada una ha hecho en las entrevistas con la producción de MasterChef Celebrity, entre otros aspectos de la actualidad.

 

¿Cómo reaccionaron Violeta Bergonzi y Valentina Taguado a la eliminación de Patty Grisales en MasterChef Celebrity?

El día de la eliminación de Patty Grisales, tanto Taguado como Bergonzi se despidieron de la experimentada actriz, quien fue catalogada como 'la mamá de la sazón' de esta temporada.

Luego, a través de redes sociales, Violeta Bergonzi recalcó el cariño que le tiene a Patty Grisales, mientras que, Valentina Taguado no hizo publicación alguna.

Violeta Bergonzi, Patty Grisales
Violeta Bergonzi y Patty Grisales tienen una buena relación | Foto del Canal RCN.

La competencia de MasterChef Celebrity, 10 años, está potente. La producción ya va en el Top 7 y nadie se quiere ir, pues muy pronto se hará la entrega de las filipinas, el cual es un vestuario de cocina que se le otorga a aquellos participantes que se acercan a la alta cocina, sin la necesidad de llegar a la gran final.

