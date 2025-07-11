Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Toxi costeña podría llegar a 'La mansión de Luinny', así reaccionó Karina García

Yina Calderón dio una información que fue relacionada con La Toxi costeña en 'La mansión de Luinny'. Karina García la escuchó.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
La Toxi costeña, Karina García
La Toxi costeña podría llegar a 'La mansión de Luinny', así reaccionó Karina García | Foto del Canal RCN.

El país República Dominicana está sonando en Colombia, ya que varios exparticipante de La casa de los famosos se encuentran en suelos internacionales.

En efecto, dos de las mujeres que pasaron por el reality del Canal RCN y ahora están en el territorio caribeño son la empresaria de fajas Yina Calderón y la modelo paisa Karina García, ambas aceptaron la propuesta en vivo que lleva el nombre de La mansión de Luinny.

¿Qué ha pasado entre Yina Calderón y Karina García en 'La mansión de Luinny'?

Karina y Yina no se hablan, pues su amistad se rompió en La casa de los famosos Colombia 2025. Esto porque la emprendedora traicionó a la influencer.

Sin embargo, ambas han manifestado que quieren dejar esas diferencias atrás y aunque no van a volver a ser amigas, dijeron que no se van a ir la una contra la otra.

Karina García, Yina Calderón
Karina García y Yina Calderón participaron en La casa de los famosos Colombia 2025 | Foto del Canal RCN.

Yina Calderón está generando polémica en República Dominicana, su objetivo es el de ser la "villana" del reality y tener nuevos enemigos.

La controversial empresaria está logrando 'sacar de las casillas' a más de una, así que en medio de una charla soltó una información que no se sabe si es verdad o no.

¿La Toxi costeña llegará a 'La mansión de Luinny'?

Lo dicho por Calderón hizo que las reacciones tomaran el poder debido a que dijo que otra mujer colombiana entraría a La mansión de Luinny, lo que más de uno interpretó como posible candidata a nada más y nada menos que La Toxi costeña.

"Lo bueno es que está por llegar una colombiana, otra, ja, ja, ja", expresó en medio de la discusión.

La Toxi costeña
La Toxi costeña podría entrar a 'La mansión de Luinny' | Foto de Buen día, Colombia.

En el mismo espacio donde la empresaria dio la información se encontraba Karina García, quien quedó en malos términos con La Toxi costeña tras ambas estar en La casa de los famosos Colombia.

La reacción de la modelo paisa fue de seriedad, pues su gesto estuvo neutro sin decir nada al respecto. Por su parte, Bella Chanel, quien es de las que menos simpatiza con Yina Calderón, remarcó que puede llegar cualquier otra colombiana y no le va a dar la talla.

