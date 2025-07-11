Patty Grisales habló sobre el día que impactó físicamente a Taguado en MasterChef: "Sigue ofendida"

Patricia Grisales fue eliminada de MasterChef Celebrity 2025. En su paso por la cocina más importante del mundo, la actriz tuvo diferencias con la locutora Valentina Taguado.

¿Qué ocurrió el día que Patty Grisales impactó físicamente a Valentina Taguado en MasterChef Celebrity?

Uno de los momentos entre Patty y Valentina que más comentarios generó fue cuando la actriz impactó físicamente a la locutora. Esto se dio por cuenta de un malentendido que tuvieron en un reto de equipos juntos al actor Raúl Ocampo.

Lo que sucedió es que Valentina Taguado y Patty Grisales no se ponían de acuerdo, así que la actriz se fue en contra de la joven impactándola en la cabeza. Aunque no se trató de algo fuerte, la locutora no estuvo de acuerdo.

Luego de esto, la actriz expresó que ella creía que las diferencias con la también influencer era algo generaciones y le pidió disculpas.

Patty le pidió disculpas a Taguado en MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

Sin embargo, los seguidores y televidentes no olvidaron ese momento. Por lo tanto, ya siendo eliminada de MasterChef, Patty Grisales compartió su postura.

¿Valentina Taguado disculpó a Patty Grisales?

De acuerdo con Patty Grisales, le pidió en público disculpas a Valentina Taguado. Para la experimentada artista, tuvo un gesto de impulso por la "terquedad" de la locutora, pero no esperaba que se fuese a elevar así.

"Eso la gente no lo tomó bien o no la gente, la verdad, fue la misma Valentina la que tergiversó un poco ese gesto. Yo, públicamente, le pedí disculpas por ese gesto inapropiado, no lo hice con mala intención, nunca fui maltr4tadora con mi hija", reveló Patty Grisales.

Patty rompió el silencio sobre lo que opina de Taguado en MasterChef: la tildó de 'acomodada' | Foto del Canal RCN.

A renglón seguido, la actriz indicó que no sabe si sus disculpas llegaron a la locutora del programa 'Qué hay pa' dañar' o si, por el contrario, "sigue ofendida".

Finalmente, remarcó que son situaciones que se salen de control en la competencia culinaria, así que para ella es algo que quedó en el pasado, pero era importante expresar su sentir ante lo ocurrido.

Patty Grisales se fue feliz de MasterChef Celebrity, 10 años. Aunque no alcanzó a ser parte del Top 7 y tampoco a lucir la filipina, agradeció por el cariño y especialmente por el apodo de ser 'la reina de la sazón'.