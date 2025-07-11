Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Patty Grisales habló sobre el día que impactó físicamente a Taguado en MasterChef: "Sigue ofendida"

Patty Grisales se desahogó acerca de la inapropiada situación que tuvo con Valentina Taguado en MasterChef Celebrity.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Valentina Taguado, Patty Grisales
Patty y Taguado protagonizaron rifirrafe con impacto físico del que todos se enteraron en MasterChef | Foto del Canal RCN.

Patricia Grisales fue eliminada de MasterChef Celebrity 2025. En su paso por la cocina más importante del mundo, la actriz tuvo diferencias con la locutora Valentina Taguado.

Artículos relacionados

¿Qué ocurrió el día que Patty Grisales impactó físicamente a Valentina Taguado en MasterChef Celebrity?

Uno de los momentos entre Patty y Valentina que más comentarios generó fue cuando la actriz impactó físicamente a la locutora. Esto se dio por cuenta de un malentendido que tuvieron en un reto de equipos juntos al actor Raúl Ocampo.

Lo que sucedió es que Valentina Taguado y Patty Grisales no se ponían de acuerdo, así que la actriz se fue en contra de la joven impactándola en la cabeza. Aunque no se trató de algo fuerte, la locutora no estuvo de acuerdo.

Luego de esto, la actriz expresó que ella creía que las diferencias con la también influencer era algo generaciones y le pidió disculpas.

Valentina Taguado, Raúl Ocampo, Patty Grisales
Patty le pidió disculpas a Taguado en MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

Sin embargo, los seguidores y televidentes no olvidaron ese momento. Por lo tanto, ya siendo eliminada de MasterChef, Patty Grisales compartió su postura.

Artículos relacionados

¿Valentina Taguado disculpó a Patty Grisales?

De acuerdo con Patty Grisales, le pidió en público disculpas a Valentina Taguado. Para la experimentada artista, tuvo un gesto de impulso por la "terquedad" de la locutora, pero no esperaba que se fuese a elevar así.

"Eso la gente no lo tomó bien o no la gente, la verdad, fue la misma Valentina la que tergiversó un poco ese gesto. Yo, públicamente, le pedí disculpas por ese gesto inapropiado, no lo hice con mala intención, nunca fui maltr4tadora con mi hija", reveló Patty Grisales.

Patty Grisales, Valentina Taguado
Patty rompió el silencio sobre lo que opina de Taguado en MasterChef: la tildó de 'acomodada' | Foto del Canal RCN.

A renglón seguido, la actriz indicó que no sabe si sus disculpas llegaron a la locutora del programa 'Qué hay pa' dañar' o si, por el contrario, "sigue ofendida".

Finalmente, remarcó que son situaciones que se salen de control en la competencia culinaria, así que para ella es algo que quedó en el pasado, pero era importante expresar su sentir ante lo ocurrido.

 

Artículos relacionados

Patty Grisales se fue feliz de MasterChef Celebrity, 10 años. Aunque no alcanzó a ser parte del Top 7 y tampoco a lucir la filipina, agradeció por el cariño y especialmente por el apodo de ser 'la reina de la sazón'.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Nicolás de Zubiría intentando trovar en MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás de Zubiría causó sensación en MasterChef Celebrity al intentar trovar como Pichingo

La trova de Nicolás de Zubiría generó risas en MasterChef Celebrity tras los intentos fallidos de los cocineros.

Valentina no le gustó la visita de Belén Alonso MasterChef Celebrity Colombia

La jugada de Alejandra en Masterchef Celebrity contra Valentina y Michelle, ¿le funcionó?

Alejandra usó su ventaja en Masterchef y se inclinó por Valentina y Michelle en un reto contra el tiempo.

Valentina no le gustó la visita de Belén Alonso MasterChef Celebrity Colombia

Valentina Taguado se mostró incomoda con Belén Alonso en Masterchef Celebrity, ¿qué pasó?

Valentina se incomodó con Belén en un reto de alta cocina que exigió precisión y creatividad.

Lo más superlike

Karina García Karina García

Karina García deja en shock al revelar los millones que puede ganar en tan solo dos horas

Karina García asombró al contar la elevada cantidad de dinero que puede llegar a cobrar en un evento.

El hijo de J Balvin debuta cantando con su papá: ¡mira este video! J Balvin

Así dormía el hijo de J Balvin cuando era un bebé: "Con una canción de Eminem"

Ángela Aguilar y Christian Nodal asistieron a las Sesiones Acústicas de los Latin GRAMMY con Christian Nodal en el GRAMMY Museum L.A. Ángela Aguilar

El romántico gesto de Christian Nodal con Ángela Aguilar antes de su gira ‘Libre Corazón’

Ana María Estupiñán en embarazo Ana María Estupiñán

¿Cómo se llama el hijo de Ana María Estupiñán y qué significa su nombre?

Viral

Famoso exfutbolista sorprende al clonar a su perrita: esta fue la millonaria suma que pagó