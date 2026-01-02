Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así fue el momento exacto en el que Aida Victoria Merlano y Westcol se reencontraron

El reencuentro entre Aida Victoria Merlano y Westcol fue pactado previamente y quedó registrado en video.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Así fue el tenso y comentado reencuentro entre Aida Victoria Merlano y Westcol
Así fue el tenso y comentado reencuentro entre Aida Victoria Merlano y Westcol. (Foto Canal RCN | AFP: Tommaso Boddi).

El esperado reencuentro entre Aida Victoria Merlano y Westcol finalmente se dio y toda su conversación quedó registrada en video. La reconocida pareja que fue popular en su momento por su relación sentimental pactó un reencuentro que no pasó desapercibido.

¿Cómo fue el reencuentro entre Aida Victoria Merlano y Westcol?

El pasado jueves 1 de enero del 2026 estuvo marcado por un acontecimiento digital que muchos internautas estaban esperando, pues luego de un largo tiempo y varias polémicas, Victoria Merlano y Westcol se reencontraron para hablar frente a frente sobre todas las situaciones que atravesaron tras finalizar su relación sentimental.

¿Qué pasó entre Westcol y Aida Victoria Merlano?
Westcol y Aida Victoria Merlano sorprenden en Stream juntos / (Foto del Canal RCN y AFP)

"Ajo, tú fuiste el perfecto de la relación, tú nunca hiciste nada", fue lo primero que dijo Aida Victoria al ver cara a cara a Westcol, para posteriormente darle un fuerte abrazo mientras sostenía una mirada nerviosa.

Posterior a esto, ambos tomaron asiento y sin querer transmitieron su incomodidad a los espectadores, quienes mencionaron por medio del chat del stream que el creador de contenido estaba realizando que la tensión entre ambos se sentía a través de la pantalla.

Sin embargo, a medida que avanzó el tiempo, ambos se fueron soltando mientras charlaban sobre diversos temas alusivos a su relación y todo lo que vivieron luego de su ruptura. Incluso, Aida Victoria Merlano decidió ser directa y preguntarle al streamer si él aún la amaba, teniendo como respuesta un sí.

¿Cómo fue tomado el reencuentro entre Aida Victoria Merlano y Westcol por sus fans?

El reencuentro entre Aida Victoria Merlano y Westcol generó opiniones divididas en redes sociales en donde la mayoría de ellas cuestionaban a la influenciadora por aceptar este suceso tras haber finalizado su amistad con Andrea Valdiri por haber colaborado laboralmente con el streamer meses atrás.

Sin embargo, hubo quienes se mostraron nostálgicos al ver a Aida Victoria Merlano y Westcol juntos tras meses de que su relación llegara a su fin debido a que la pareja tuvo que pasar para darse cuenta de que tenían un futuro juntos que se vio empañado por decisiones que no supieron manejar en su momento.

Aida Victoria Merlano y Westcol no se ven desde su ruptura.
Aida Victoria Merlano y Westcol no se ven desde su ruptura sentimental. (Foto Canal RCN)
