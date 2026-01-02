Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Angie Miller compartió mensaje de Año Nuevo que relacionaron con B-King: “mi ángel en el cielo”

Angie Miller, vinculada sentimentalmente con B-King, compartió un mensaje de Año Nuevo que en redes relacionaron con el difunto cantante.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El misterioso mensaje de Año Nuevo de Angie Miller que apuntaría a B-King
El misterioso mensaje de Año Nuevo de Angie Miller que apuntaría a B-King. (Foto AFP: Jaime Saldarriaga).

Angie Miller, modelo venezolana que estuvo vinculada sentimentalmente con Bayron Sánchez B-King antes de su fallecimiento en territorio mexicano, reapareció en redes sociales con un curioso mensaje de Año Nuevo que tomó por sorpresa a los internautas, quienes lo relacionaron con el difunto artista colombiano.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el mensaje de Año Nuevo que compartió Angie Miller y por qué lo relacionan con B-King?

Por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Angie Miller compartió un curioso mensaje de Año Nuevo en el que hizo mención a un “ángel en el cielo” y que muchos en redes sociales relacionaron con el fallecimiento de B-King, quien fue hallado sin vida en septiembre del 2025 tras permanecer una semana desaparecido.

Angie Miller sorprende con mensaje de Año Nuevo y lo relacionan con B-King
Angie Miller sorprende con mensaje de Año Nuevo y lo relacionan con B-King. (Foto Canal RCN).

“Feliz Año nuevo a mí ángel en el cielo”, se lee en la publicación, junto a otro mensaje adjunto en el que expresó: “te llevaré siempre en mi corazón”.

Y es que vale la pena recordar que Angie Miller estuvo presente en la vida del artista colombiano durante los días previo a su trágico descenso, y se especula que pudo sostener un fugaz amorío en este corto tiempo.

Artículos relacionados

Sin embargo, vale la pena destacar que el mensaje también podría ir dirigido a su hermano, quien perdió la vida cinco años atrás.

¿Angie Miller y B-King eran novios?

Tras el fallecimiento de B-King en México, el nombre de Angie Miller comenzó a ser foco de atención en redes sociales, pues empezó a ser relacionada sentimentalmente con el joven artista.

Artículos relacionados

Incluso, Camilo Toro, mánager del cantante, comentó en una entrevista días después del suceso que la modelo y B-King tuvieron una conexión inmediata una vez se conocieron en persona. Sin embargo, Miller rompió el silencio públicamente y dejó claro que ella y el cantante nunca oficializaron una relación.

El mensaje de Angie Miller en Año Nuevo que muchos asociaron con B-King
El mensaje de Angie Miller en Año Nuevo que muchos asociaron con B-King. (Foto Canal RCN).

Con esto Angie Miller no solo puso fin a las especulaciones y aclaró que, aunque existió cercanía y afinidad, nunca hubo una relación formal con B-King, sino que también aclara que el mensaje de Año Nuevo posiblemente estaba dirigido ha otra persona, quizá su difunto hermano.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

¿Qué pasó entre Westcol y Aida Victoria Merlano? Aída Victoria Merlano

Westcol confesó que se rompió cuando nació el hijo de Aída Merlano

Westcol y Aida Victoria Merlano se reencontraron en un stream donde hablaron sin filtros sobre su ruptura, el perdón y los sentimientos que quedaron

La dura reacción de Westcol hacia Aida Victoria Merlano por tema relacionado con su hijo Westcol

Westcol explotó contra Aida Victoria Merlano por su hijo con Juan David Tejada

Westcol no pudo evitar recriminar las acciones de Aida Victoria y Juan David Tejada con su pequeño hijo Emiliano.

Marcela Reyes hizo una gran confesión sobre su hijo Valentino. Marcela Reyes

Marcela Reyes conmovió las redes con el mensaje que le dedicó a su hijo: “Estoy sensible”

Marcela Reyes publicó un sincero mensaje sobre su hijo y confesó que le gustaría pasar más tiempo con él.

Lo más superlike

Las autoridades investigan las causas del deceso de la hija de Tommy Lee Jones. Viral

Hija de famoso actor de Hollywood fue hallada muerta en un hotel en extrañas circunstancias

La hija del actor de cintas como ‘Hombres de Negro’ tenía 34 años y su cuerpo fue hallado en un hotel de San Francisco.

uan Palau es el nuevo confirmado de La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Juan Palau se une a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia: así lo confirmó El Jefe

Blessd confiesa que pasó navidades difiíciles. Blessd

Blessd cierra el año recordando su pasado y envía un emotivo mensaje

Ángela Aguilar afirmó que este año le dejó muchas lecciones. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar se desahogó y habló del duro año que vivió: “No fue fácil”

Existen canciones para arrancar con la mejor energía el nuevo año. Curiosidades

Canciones recomendadas para escuchar e iniciar con alegría el Nuevo Año