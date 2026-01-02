Angie Miller compartió mensaje de Año Nuevo que relacionaron con B-King: “mi ángel en el cielo”

Angie Miller, modelo venezolana que estuvo vinculada sentimentalmente con Bayron Sánchez B-King antes de su fallecimiento en territorio mexicano, reapareció en redes sociales con un curioso mensaje de Año Nuevo que tomó por sorpresa a los internautas, quienes lo relacionaron con el difunto artista colombiano.

¿Cuál fue el mensaje de Año Nuevo que compartió Angie Miller y por qué lo relacionan con B-King?

Por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Angie Miller compartió un curioso mensaje de Año Nuevo en el que hizo mención a un “ángel en el cielo” y que muchos en redes sociales relacionaron con el fallecimiento de B-King, quien fue hallado sin vida en septiembre del 2025 tras permanecer una semana desaparecido.

Angie Miller sorprende con mensaje de Año Nuevo y lo relacionan con B-King. (Foto Canal RCN).

“Feliz Año nuevo a mí ángel en el cielo”, se lee en la publicación, junto a otro mensaje adjunto en el que expresó: “te llevaré siempre en mi corazón”.

Y es que vale la pena recordar que Angie Miller estuvo presente en la vida del artista colombiano durante los días previo a su trágico descenso, y se especula que pudo sostener un fugaz amorío en este corto tiempo.

Sin embargo, vale la pena destacar que el mensaje también podría ir dirigido a su hermano, quien perdió la vida cinco años atrás.

¿Angie Miller y B-King eran novios?

Tras el fallecimiento de B-King en México, el nombre de Angie Miller comenzó a ser foco de atención en redes sociales, pues empezó a ser relacionada sentimentalmente con el joven artista.

Incluso, Camilo Toro, mánager del cantante, comentó en una entrevista días después del suceso que la modelo y B-King tuvieron una conexión inmediata una vez se conocieron en persona. Sin embargo, Miller rompió el silencio públicamente y dejó claro que ella y el cantante nunca oficializaron una relación.

El mensaje de Angie Miller en Año Nuevo que muchos asociaron con B-King. (Foto Canal RCN).

Con esto Angie Miller no solo puso fin a las especulaciones y aclaró que, aunque existió cercanía y afinidad, nunca hubo una relación formal con B-King, sino que también aclara que el mensaje de Año Nuevo posiblemente estaba dirigido ha otra persona, quizá su difunto hermano.