Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Marcela Reyes conmovió las redes con el mensaje que le dedicó a su hijo: “Estoy sensible”

Marcela Reyes publicó un sincero mensaje sobre su hijo y confesó que le gustaría pasar más tiempo con él.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Marcela Reyes hizo una gran confesión sobre su hijo Valentino.
Marcela Reyes confesó que le gustaría estar más tiempo con su hijo Valentino. Foto: RCN

Marcela Reyes conmovió a sus seguidores al compartir un emotivo mensaje dedicado a su hijo Valentino. En la publicación, la empresaria reconoció que le gustaría tener más tiempo para compartir con su heredero.

¿Qué mensaje escribió Marcela Reyes sobre el tiempo que pasa con su hijo Valentino?

En la sección de historias de su cuenta de Instagram, donde suma 3 millones de seguidores, Reyes hizo la confesión ante los internautas.

Artículos relacionados

Estoy muy sensible, siento que me ha faltado tiempo con él y que me seguirá faltando. El tiempo que tengo no es suficiente entre el trabajo y tantos compromisos me quedó corta de tiempo para estar con él

Reyes acompañó sus palabras con un video en el que abraza fuertemente a Valentino y le dice “te amo”, a lo que él responde de la misma manera.

La publicación conmovió a sus seguidores y generó una ola de reacciones. También evidenció la gran conexión entre madre e hijo que existe entre ambos.

Valentino es fruto de la relación de Marcela Reyes con Exotic, con quien la DJ terminó en medio de fuertes polémicas y señalamientos. Sin embargo, en el último tiempo los dos han buscado dejar atrás los malos momentos y ahora estarían enfocados en tener una buena relación, además, por el bien de su primogénito.

Marcela Reyes explica el beso a su hijo que causó revuelo en redes
Marcela Reyes tiene un hijo, Valentino, fruto de una relación con el DJ Exotic. (Foto Canal RCN).

Artículos relacionados

Las publicaciones de Reyes rara vez pasan desapercibidas y así ocurrió recientemente. La mujer desató nuevas críticas tras compartir un post en su cuenta de Instagram.

¿Por qué criticaron a Marcela Reyes tras mostrar su figura?

Marcela compartió un video donde presumió su figura, aunque lució casi destapada, por lo que algunos cibernautas reaccionar negativamente.

Las transformaciones físicas han sido varias y muy evidentes en la DJ. A través de distintos procedimientos estéticos le ha dado forma a su figura y los resultados no ha dudado en presumirlos, así eso genere cierta polémica.

La empresaria ha complementado esas intervenciones con mucho ejercicio y, justamente, mediante sus redes ha querido mostrar rutinas y actividades que realiza a diario para seguir con una figura envidiable.

¿Por qué Marcela Reyes dijo que el 2025 fue uno de sus años más difíciles?

Antes de cerrar el 2025, Marcela Reyes hizo un balance de lo que vivió en los últimos meses y reconoció que este ha sido uno de los años más difíciles que recuerde. Cabe recordar que, a mediados de este año, fue as*sina*o en México su exesposo, B King.

Marcela Reyes reveló que el 2025 fue uno año muy difícil para ella.
En el 2025, Marcela Reyes quedó impactada por la muerte de su exesposo, B King. Foto: RCN

“Hablándoles con mi corazón súper honesto y abierto, yo sin duda alguna les puedo asegurar que este año fue el año más difícil de toda mi vida y vaya que yo he tenido años difíciles”, dijo en una publicación compartida en sus redes.

Artículos relacionados

Aún hay heridas en ella por la tragedia ocurrida con su expareja, pero tiene optimismo y la fe renovada para afrontar los retos del 2026.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

¿Qué pasó entre Westcol y Aida Victoria Merlano? Aída Victoria Merlano

Westcol confesó que se rompió cuando nació el hijo de Aída Merlano

Westcol y Aida Victoria Merlano se reencontraron en un stream donde hablaron sin filtros sobre su ruptura, el perdón y los sentimientos que quedaron

La dura reacción de Westcol hacia Aida Victoria Merlano por tema relacionado con su hijo Westcol

Westcol explotó contra Aida Victoria Merlano por su hijo con Juan David Tejada

Westcol no pudo evitar recriminar las acciones de Aida Victoria y Juan David Tejada con su pequeño hijo Emiliano.

Daniela Ospina mostró cómo inició su 1 de enero en familia. Daniela Ospina

Daniela Ospina recordó el día en el se convirtió en madre con un emotivo post

Daniela Ospina emocionó a sus seguidores al compartir una reflexión sobre la maternidad y recordar el día en que nació su hija Salomé.

Lo más superlike

Las autoridades investigan las causas del deceso de la hija de Tommy Lee Jones. Viral

Hija de famoso actor de Hollywood fue hallada muerta en un hotel en extrañas circunstancias

La hija del actor de cintas como ‘Hombres de Negro’ tenía 34 años y su cuerpo fue hallado en un hotel de San Francisco.

uan Palau es el nuevo confirmado de La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Juan Palau se une a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia: así lo confirmó El Jefe

Blessd confiesa que pasó navidades difiíciles. Blessd

Blessd cierra el año recordando su pasado y envía un emotivo mensaje

Ángela Aguilar afirmó que este año le dejó muchas lecciones. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar se desahogó y habló del duro año que vivió: “No fue fácil”

Existen canciones para arrancar con la mejor energía el nuevo año. Curiosidades

Canciones recomendadas para escuchar e iniciar con alegría el Nuevo Año