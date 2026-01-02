Marcela Reyes conmovió las redes con el mensaje que le dedicó a su hijo: “Estoy sensible”

Marcela Reyes conmovió a sus seguidores al compartir un emotivo mensaje dedicado a su hijo Valentino. En la publicación, la empresaria reconoció que le gustaría tener más tiempo para compartir con su heredero.

¿Qué mensaje escribió Marcela Reyes sobre el tiempo que pasa con su hijo Valentino?

En la sección de historias de su cuenta de Instagram, donde suma 3 millones de seguidores, Reyes hizo la confesión ante los internautas.

Estoy muy sensible, siento que me ha faltado tiempo con él y que me seguirá faltando. El tiempo que tengo no es suficiente entre el trabajo y tantos compromisos me quedó corta de tiempo para estar con él

Reyes acompañó sus palabras con un video en el que abraza fuertemente a Valentino y le dice “te amo”, a lo que él responde de la misma manera.

La publicación conmovió a sus seguidores y generó una ola de reacciones. También evidenció la gran conexión entre madre e hijo que existe entre ambos.

Valentino es fruto de la relación de Marcela Reyes con Exotic, con quien la DJ terminó en medio de fuertes polémicas y señalamientos. Sin embargo, en el último tiempo los dos han buscado dejar atrás los malos momentos y ahora estarían enfocados en tener una buena relación, además, por el bien de su primogénito.

Marcela Reyes tiene un hijo, Valentino, fruto de una relación con el DJ Exotic. (Foto Canal RCN).

Las publicaciones de Reyes rara vez pasan desapercibidas y así ocurrió recientemente. La mujer desató nuevas críticas tras compartir un post en su cuenta de Instagram.

¿Por qué criticaron a Marcela Reyes tras mostrar su figura?

Marcela compartió un video donde presumió su figura, aunque lució casi destapada, por lo que algunos cibernautas reaccionar negativamente.

Las transformaciones físicas han sido varias y muy evidentes en la DJ. A través de distintos procedimientos estéticos le ha dado forma a su figura y los resultados no ha dudado en presumirlos, así eso genere cierta polémica.

La empresaria ha complementado esas intervenciones con mucho ejercicio y, justamente, mediante sus redes ha querido mostrar rutinas y actividades que realiza a diario para seguir con una figura envidiable.

¿Por qué Marcela Reyes dijo que el 2025 fue uno de sus años más difíciles?

Antes de cerrar el 2025, Marcela Reyes hizo un balance de lo que vivió en los últimos meses y reconoció que este ha sido uno de los años más difíciles que recuerde. Cabe recordar que, a mediados de este año, fue as*sina*o en México su exesposo, B King.

En el 2025, Marcela Reyes quedó impactada por la muerte de su exesposo, B King. Foto: RCN

“Hablándoles con mi corazón súper honesto y abierto, yo sin duda alguna les puedo asegurar que este año fue el año más difícil de toda mi vida y vaya que yo he tenido años difíciles”, dijo en una publicación compartida en sus redes.

Aún hay heridas en ella por la tragedia ocurrida con su expareja, pero tiene optimismo y la fe renovada para afrontar los retos del 2026.