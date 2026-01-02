Sara Corrales presumió su barriguita de embarazada y reveló cómo pasó el Año Nuevo

Sara Corrales cerró el año 2025 de gran manera. La actriz estuvo en la playa, desde donde presumió su embarazo y se mostró muy romántica junto a su esposo, Damián Pasquini.

¿Cómo avanza el embarazo de la actriz Sara Corrales?

En su cuenta de Instagram, Corrales dio cuenta de los días de descanso que ha vivido al lado de su pareja y se mostró muy feliz por la pronta llegada de su primer hijo.

La destacada actriz publicó un carrete de fotos, donde, además, mostró cómo le dio la bienvenida al año nuevo, evidenciando así la armonía y alegría que existe entre su familia y la de su esposo.

Sus seguidores halagaron su belleza, pero también la felicitaron por cómo avanza su embarazo, por lo que le dejaron distintos comentarios en la publicación.

“Un año increíble de bendiciones”, “se viene el año de Mila”, “una mujer hermosa y espectacular, agradable y buena”, “hermosas”, “qué bella”, “qué bonito es lo bonito”.

Sara Corrales está feliz y emocionada porque pronto debutará como madre. A través de sus redes sociales, ha puesto al tanto a sus seguidores de las últimas novedades y también ha contado algunos detalles en medio de su proceso de gestación.

Entre otras cosas, Corrales contó que estaba viviendo algo muy extraño, pues en las mañanas no se veía barriga, pero en las noches sí. Adicional, reveló que ha hecho muchos cambios en su vida para salvaguardar la gestación de su pequeño.

Sara Corrales celebró recientemente sus 40 años, mientras aguarda por la llegada de su primer hijo. Foto: AFP - Gustavo Caballero

Recientemente, la colombiana celebró sus 40 años y, por supuesto, lo hizo junto a Damián Pasquini, con quien ya completa algunos meses de casada

El empresario argentino, justamente, fue uno de los primeros en felicitarla y lo hizo con un mensaje que publicó en su cuenta personal de Instagram. Allí compartió un video en el que recopiló varios momentos de Sara Corrales, destacando una de las cosas que más le gusta de ella: su risa. En las imágenes se evidencian distintas escenas en las que la actriz aparece riendo a carcajadas.

“Esto y muchos años más para ser feliz viéndote reír. ¡Feliz cumpleaños, amor de mi vida!”, escribió Pasquini para acompañar la felicitación.

¿Quién es Damián Pasquini, esposo y padre del hijo de Sara Corrales?

Damián Pasquini, esposo de Sara Corrales y padre del bebé que viene en camino, es empresario y experto en marketing. Lidera una agencia de tecnología que se encarga de asesorar a compañías en análisis de datos y compras en línea.

Pasquini es argentino, pero está radicado en México, donde, precisamente, conoció a la antioqueña. Además de su faceta empresarial, ha hecho trabajos como actor y eso lo terminó acercando a la bella actriz colombiana.

Sara Corrales conoció en México a su actual esposo, Damián Pasquini. (Foto: AFP)

Tras un fallido compromiso con el mexicano Rafael Gutiérrez, Sara Corrales se volvió a enamorar y esta vez sí logró casarse, lo hizo en agosto pasado y, a sus 40 años, aguarda por su primer heredero.