Se cumplieron dos meses de la muerte de Yeison Jiménez y la ausencia del artista se siente con fuerza entre seguidores, amigos y familiares. Y es que el repentino deceso del cantante causó mucho impacto, pues se produjo, probablemente, en el mejor momento de su carrera.

Georgy Parra, además de ser productor de Yeison, era amigo del cantante y conoció de primera mano su ascenso como intérprete de música popular o regional colombiana.

¿Cuál fue el video inédito que se conoció de Yeison Jiménez antes de salir a cantar a El Campín?

Georgy ha estado muy activo en redes sociales y se ha encargado de revivir algunos recuerdos que pudo coleccionar junto a ‘El Aventurero’.

Esta vez, el productor sacó a la luz un video que fue grabado momentos antes del salto al escenario de Yeison para cantar por primera vez en el estadio El Campín. La grabación deja en evidencia la admiración y respeto que existía entre Yeison y Georgy.

Yeison Jiméne tenía una gran amistad con su productor Georgy Parra. Foto: AFP - Rodrigo Varela

“Este hi*ue*uta es uno de esos… este man, Georgy Parra; de los mejores productores que tiene Colombia. Ahí donde lo ven con esa cara de b*bo…”, dice entre risas Yeison para luego darle un fuerte abrazo a Georgy, que ha trabajado con otros referentes del género popular como Jessi Uribe y Luis Alfonso.

La grabación termina con un brindis y un agradecimiento profundo, especialmente de parte de Yeison que no titubeó al reconocer el trabajo e impacto de Parra para su carrera artística. De hecho, en medio de la charla con artistas mexicanos, Yeison cuenta que la canción con la que abriría el concierto en El Campín fue compuesta justamente por Georgy Parra.

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Les conté en un live que me vivía piropeando, echándome flores y así era con todo el mundo, haciéndolos sentir bien e importantes. Me quedo corto subiendo la cantidad de videos y chats. Hoy leí algo que me gustó y queda perfecto para este video… quien está seguro de su luz, no teme iluminar la de los demás”, escribió en la publicación el productor musical.

¿Cuáles canciones se han estrenado de Yeison Jiménez tras su muerte?

Tras la muerte de Yeison Jiménez en Paipa, Boyacá, Georgy estrenó una canción inédita de su autoría e interpretada por ‘El Aventurero’. ‘Dime que si’ se titula el tema que ha tenido gran aceptación entre los fans y ya supera las 2 millones de visualizaciones en YouTube.

A través de distintas publicaciones, Georgy ha contado incidencias de lo que vivió y padeció el día que se enteró de la muerte de Jiménez, incluso, GPS contó que fue lo último que habló con el cantante que tenía 34 años.

Según un chat que se hizo viral en redes sociales, Yeison tenía grandes expectativas para este 2026. Jiménez planeaba hacer su segundo Campín, pero al cumplir 35 años quería tomarse un receso para compartir más tiempo con su esposa y sus tres hijos.

Dos canciones de Yeison Jiménez se han estrenado tras el repentino deceso del cantante de 34 años. (Foto Canal RCN)

Igualmente, el deseo de YJ era seguir internacionalizando su carrera, además, tenía en mente más colaboraciones musicales. Otro hecho a destacar y contado por el propio Georgy es que Yeison dejó dos álbumes grabados. Su fecha de estreno no es clara, pero Parra sí dejó claro que se viene “mucha música”.

Aparte de ‘Dime que si’, ya fue estrenada una colaboración entre Jiménez y Maluma. El videoclip del tema ya suma 4 millones de vistas en YouTube y según contó el propio Maluma no quería lanzarlo, pero terminó haciéndolo por petición de la familia del hombre nacido en Manzanares.

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Yeison Jiménez ya no está físicamente, pero su música sigue viva y muy vigente. De hecho, en Bogotá y Cali ya se realizaron conciertos póstumos reviviendo la memoria de él.