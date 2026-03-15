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Falleció Alejo Little: así vivió su último cumpleaños en medio de complicaciones de salud

Alejo Little falleció tras enfrentar complicaciones de salud, viviendo su último cumpleaños en medio de cuidados médicos.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Alejo Little celebró su último cumpleaños con problemas de salud
Alejo Little celebró su último cumpleaños con problemas de salud. (Foto Freepik).

En la mañana del pasado sábado 14 de marzo se dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento del reconocido influenciador colombiano Alejo Little, famoso en redes sociales por su estatura y sus videos tomando ‘sopita’. Antes de su muerte, el creador de contenido celebró su último cumpleaños en medio de complicaciones de salud que terminaron pasando factura.

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¿Cómo celebró Alejo Little su último cumpleaños?

Desde hace varias semanas, Alejo Little presentaba problemas de salud que lo llevaron a usar una bala de oxígeno durante sus últimos días, como se evidenció en las fotografías que compartió en sus redes sociales durante la celebración de su cumpleaños número 33, el 10 de febrero de 2026.

Esta fue la última publicación del reconocido influencer colombiano que falleció: ¿cuál?
¿Quién fue el influenciador colombiano que falleció? | Foto: Freepik

En las imágenes compartidas en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Alejo Little se dejó ver posando con una cánula nasal conectada a un tanque de oxígeno para poder respirar adecuadamente.

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El creador de contenido celebró un año más de vida rodeado de familiares y amigos cercanos en la comodidad de su casa. Junto a la publicación, escribió un emotivo mensaje en el que pidió a la vida poder volver a brillar como siempre lo había hecho y agradeció a Dios y a su círculo cercano por ayudarlo a sanar.

“Pensé que mi cumpleaños número 33 iba a ser distinto, pero no… solo pido a la vida poder volver a ser yo, a encontrarle sentido a mis días y que mi mente esté sana para seguir ayudando, sin importar mi soledad. Le agradezco a Dios, a mi escasa red de apoyo, al ideal, al que me está salvando”.

¿Qué se sabe de la muerte de Alejo Little, influenciador colombiano?

La noticia del fallecimiento de Alejo Little rápidamente se esparció por las redes sociales luego de allegados al creador de contenido lo confirmaran, entre ellos King Jay, influenciador y amigo cercano del paisa.

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“Hoy se va alguien a quien siempre admiré profundamente…Fue una persona que desafió todos los prejuicios sobre el tamaño y convirtió lo que muchos ven como limitación en su mayor fortaleza”, mencionó Kin Jay en redes sociales.

Sin embargo, vale la pena destacar que hasta el momento, la causa de muerte de Alejo Little no ha sido revelada públicamente, por lo que se desconoce el motivo exacto de su fallecimiento.

Esta fue la última publicación del reconocido influencer colombiano que falleció: ¿cuál?
Este fue el último video de Alejo Litte. | Foto: Freepik
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