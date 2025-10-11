Karina García quedó sin palabras tras inesperada confesión en 'La mansión de Luinny'

La modelo paisa Karina García vivió un momento de tensión en 'La mansión de Luinny', luego de recibir una confesión inesperada por parte de uno de sus compañeros.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio es criticado por exponer su privacidad con Carolina Gómez: "No la respeta de ninguna manera"

¿Qué inesperada confesión sorprendió a Karina García en 'La mansión de Luinny'?

La creadora de contenido antioqueña inició un nuevo proyecto dentro del reality que se transmite desde República Dominicana, en el cual entrevista a sus compañeros de convivencia para conocerlos más a fondo.

Y fue en medio de esta dinámica que conoció que uno de sus compañeros estaba interesado en mantener una relación seria con ella dentro de la mansión.

Karina García conoció que uno de sus compañeros en 'La mansión de Luinny' le gustaría tener una relación con ella. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados Yina Calderón Esta fue la drástica sanción que le impusieron a Yina por pasar el límite en 'La mansión de Luinny'

¿Quién es el habitante de 'La mansión de Luinny' que se declaró a Karina García?

Se trata del tiktoker dominicano Leandro Joel Sosa Rubirosa, un reconocido influencer radicado en Estados Unidos que participa en el reality con el objetivo de llevarse el premio mayor.

En medio de sus preguntas, Karina le preguntó qué con quién le gustaría tener una relación dentro de la mansión, a lo que él respondió que iba a ser sincero y que sería con la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Karina García vivió momento incómodo al conocer que Rubirosa querría tener una relación con ella. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Karina García a la declaración de Rubirosa?

Sorprendida, la exenfermera soltó un grito y, entre risas nerviosas, le preguntó por qué había dicho eso.

Rubi qué te pasa. Dios mío me dio como calor, ay no, Dios mío santo", dijo.

Sin embargo, al continuar con su ronda de preguntas, Karina se llevó otra sorpresa. Cuando le preguntó a Leandro si prefería a las rubias o a las pelinegras, él la miró fijamente y respondió que le gustaban las pelinegras.

Entre risas, la creadora de contenido aseguró que no creía en sus palabras, lo que provocó múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes elogiaron su espontaneidad y afirmaron que disfrutaban su contenido.

Por su parte, otros destacaron que Rubirosa tiene una actitud muy coqueta y que, al parecer, muestra interés por varias de las mujeres de la mansión, por lo que no lo consideraban un candidato ideal para la paisa.