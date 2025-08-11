Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García habría dado a conocer motivo por el que terminó con Altafulla: "no te entregues del todo"

Karina García les contó a sus compañeras en ‘La mansión de Luinny’ detalles que habrían dejado ver por qué terminó con Altafulla.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Karina García abrió su corazón en República Dominicana y habría revelado por qué terminó con Altafulla. (Foto: Canal RCN)

Karina García sigue abriendo su corazón desde República Dominicana y ha sorprendido a sus fans al revelar el posible motivo por el que habría terminado su relación con Altafulla.

¿Cuál fue el verdadero motivo por el que Karina García terminó su relación con Altafulla?

En medio de una conversación amena, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia aconsejó a dos de sus compañeras en 'La mansión de Luinny', que si llegaban a tener una relación dentro del reality, no repitieran el mismo error que ella cometió.

La modelo paisa confesó que, de haber seguido ese consejo, se habría evitado muchas lágrimas, ya que se enamoró tanto que no alcanzó a ver las verdaderas intenciones de la persona con la que estuvo involucrada, quien, según varios de sus seguidores, se trataría de Andrés Altafulla.

Karina García habría revelado por qué terminó su relación con Altafulla
Karina García sorprendió a sus seguidores al revelar el motivo que la habría llevado a terminar con Altafulla. (Foto: Canal RCN)

Pues Karina dejó entrever que hablaba de él al mencionar que, durante su relación, no analizó con claridad su comportamiento, especialmente porque estaban rodeados de cámaras.

Uno nunca sabe realmente las intenciones que tiene una persona. Uno nunca sabe si están jugando con uno, uno nunca sabe si lo están utilizando. Porque yo tengo buenas intenciones y no veo algo negativo en la gente. Ya aprendí, porque ya me pasó, amiga, analice mucho su comportamiento, pero fuera de acá", expresó.

Asimismo, dejó ver que aunque le cae bien esa persona y siente que tiene una buena energía, aseguró que estuvo mal no conocerlo bien y haberse entregado del todo.

¿Cómo reaccionaron en redes a la confesión de Karina García?

En redes sociales, varios seguidores de la antioqueña no dudaron en afirmar que sus palabras estaban dirigidas a Andrés Altafulla, y se preguntaban qué habría hecho el cantante para que ella hablara de esa manera.

Otros, en cambio, destacaron la madurez de Karina por reconocer su error, recordando que en varias ocasiones tanto sus compañeros de La casa de los famosos Colombia como su hija Isabella le advirtieron que no se involucrara tan rápido sentimentalmente.

Karina García habría revelado por qué terminó su relación con Altafulla
Karina García dio a conocer en redes sociales que había terminado con Altafulla. (Foto: Canal RCN)

¿Estará Altafulla en 'La mansión de Luinny'?

Son muchos los rumores que apuntan a que el intérprete de 'Paila' sería el próximo integrante de 'La mansión de Luinny'.

Las especulaciones aumentaron luego de que el cantante compartiera en sus historias de Instagram una foto en la que se le ve descansando en un aeropuerto junto a una maleta, lo que para muchos sería una clara señal de su inminente ingreso al reality.

Además, en redes también se comenta que la otra posible incorporación al reality podría ser la influencer barranquillera Andrea Valdiri, una figura que, de confirmarse su ingreso, sin duda aumentaría la expectativa y el nivel de polémica dentro de este programa.

