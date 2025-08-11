Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García sorprende al imitar el acento dominicano y demuestra otro talento oculto en el reality

Karina García imitó el acento dominicano en redes sociales y reafirmó que su team es el más fuerte del reality.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Karina García genera revuelo al imitar el acento dominicano.
Karina García sorprende a sus seguidores por imitar el acento dominicano. (Foto Canal RCN)

La creadora de contenido Karina García, una de las participantes más comentadas del reality “La Mansión de Luinny”, volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir un video en el que revela una faceta poco conocida: su habilidad para imitar acentos.

Karina García muestra otro talento oculto.
Karina García imita el acento dominicano y se vuelve viral. (Foto Canal RCN)

En esta ocasión, Karina se animó a hablar con acento dominicano, demostrando otro de sus múltiples talentos ocultos.

El video fue publicado en sus historias de Instagram, Karina imita el acento dominicano con naturalidad enviándole un mensaje a su comunidad digital.

“Ven para que te pegues con una loca de verdad”, expresa Karina García en su publicación.

Karina asegura en sus palabras que su fandom es el mejor y el más fuerte de todo el reality y que no lo piensa discutir con nadie.

Desde su ingreso a "La Mansión de Luinny", Karina García ha demostrado que no solo tiene presencia digital, sino también talento escénico.

Karina ha participado en dinámicas de canto, baile, y ahora también se destaca por su capacidad de imitar.

Su versatilidad la ha convertido en una de las favoritas del público, y su nombre aparece constantemente en las tendencias de redes sociales.

Junto a otras figuras como Yina Calderón, Karina ha sabido aprovechar cada oportunidad para mostrar su personalidad auténtica.

Su espontaneidad, combinada con una actitud competitiva y divertida, ha sido clave para mantenerse vigente en el programa.

Además, su interacción constante con los seguidores fuera del reality ha fortalecido su base de fans, quienes la apoyan activamente en cada dinámica y votación.

La naturalidad con la que Karina se expresa, incluso al imitar acentos, ha sido vista como una muestra de respeto y cercanía con el público dominicano.

Muchos internautas destacaron su capacidad para adaptarse al entorno y conectar con distintas culturas, mientras otros simplemente celebraron el momento como una muestra más de su carisma.

Este nuevo talento revelado por Karina no solo ha generado simpatía en un formato donde cada participante busca destacar, ella ha logrado hacerlo sin recurrir tanto a las confrontaciones, sino apelando al humor, la creatividad y la conexión con el público.

Karina García se vuelve tendencia por imitar un acento extranjero.
Karina García genera cientos de reacciones por imitar otro acento. (Foto Canal RCN)
