Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón aseguró que Altafulla ingresará a La mansión y le hace advertencia a Luinny

La posible entrada del ganador de La casa de los famosos Colombia causa revuelo por su reencuentro con Karina García.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
Altafulla se reencontraría con Karina García en La Mansión de Luinny
Altafulla se reencontraría con Karina García en La Mansión de Luinny/ Archivos RCN

El ganador de La casa de los famosos Colombia, Andrés Altafulla, está en la lupa de millones de internautas no solo en Colombia, sino a nivel internacional, tras las fuertes especulaciones que confirmarían su ingreso al reality de convivencia internacional: "La Mansión de Luinny".

Recordemos que el primero en asegurar su presunta participación fue Dímelo King en su podcast, donde aseguró que el colombiano, al igual que en el reality colombiano, se vincularía semanas después del estreno del reality.

Altafulla se reencontraría con Karina García en La Mansión de Luinny
Altafulla se reencontraría con Karina García en La Mansión de Luinny/ Archivo RCN

Artículos relacionados

Yina Calderón aseguró que Altafulla ingresará a La mansión y le hace advertencia a Luinny

En medio de las especulaciones, Yina Calderón aumentó las expectativas del público al asegurar en medio de las cámaras de la mansión que Altafulla sí ingresará y aprovecha para hacerlo una advertencia a Luinny.

"Altafulla va para la casa, uy, Dios mío, no se pongan con esas, Luinny no te pongas a inventar cosas", expresó Yina, insinuando que Luinny podría estar jugando con juego al llevar al ganador del reality de convivencia colombiano para que se reencuentre con su exnovia.

Internautas se mostraron muy ansiosos por el posible reencuentro de Karina García y Altafulla

Como era de esperarse, los comentarios al respecto no se han hecho esperar, sobre todo, por parte del team de Karina, quienes seguran estar ansiosos y emocionados por lo que podría ser este reencuentro entre la expareja.

Recordemos que, ambos se conocieron durante su participación en el programa y aunque muchos creían que solo sería un romance de reality, ellos demostraron que sus sentimientos eran más fuertes que cualquier prejuicio y disfrutaron por varios meses de su historia. Sin embargo, hace pocas semanas confirmaron que habían decidido dar por terminado su noviazgo, dejando muchas preguntas entre sus fanáticos.

Altafulla entrará a La Mansión de Luinny, según Yina Calderón
Altafulla entrará a La Mansión de Luinny, según Yina Calderón

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

“¡No estás sola!”: el mensaje que hizo llorar a Ángela Aguilar en medio de su concierto Ángela Aguilar

Ángela Aguilar se emociona al escuchar a su público gritarle: “¡No estás sola!”

Ángela Aguilar inició su gira musical ‘Libre Corazón’ en medio de polémicas por su relación con Christian Nodal.

Vanessa Pulgarín brilla con un vestido amarillo de ensueño Miss Universe Colombia

Vanessa Pulgarín causó sensación al mostrar su atuendo de gala: “Ese amarillo colombiano”

Vanessa Pulgarín brilla en Tailandia con un vestido amarillo que homenajea los colores de Colombia.

Sara Uribe llenó su hogar de espíritu navideño con una decoración que encantó a todos Sara Uribe

Sara Uribe encendió el espíritu navideño antes de tiempo con su espectacular decoración

Sara Uribe sorprendió a sus fans al mostrar cómo transformó su hogar con una anticipada y brillante Navidad.

Lo más superlike

Angela Aguilar causa revuelo en redes. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar interrumpe su show para probar que no usa playback y desata polémica en redes

Ángela Aguilar cantó sin efectos en su concierto y generó elogios en vivo, pero críticas en redes sociales.

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”

Las redes sociales están en shock por la muerte de la influenciadora Iris Hsieh. Talento internacional

Famosa influencer fue hallada muerta en una bañera y un rapero es sospechoso

¿Qué hay detrás de Emilia? La revelación de Paola Jara y Jessi Uribe que nadie esperaba Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara hicieron una gran revelación sobre Emilia: más que una canción para su hija

Nicolás de Zubiría intentando trovar en MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás de Zubiría causó sensación en MasterChef Celebrity al intentar trovar como Pichingo