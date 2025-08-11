El ganador de La casa de los famosos Colombia, Andrés Altafulla, está en la lupa de millones de internautas no solo en Colombia, sino a nivel internacional, tras las fuertes especulaciones que confirmarían su ingreso al reality de convivencia internacional: "La Mansión de Luinny".

Recordemos que el primero en asegurar su presunta participación fue Dímelo King en su podcast, donde aseguró que el colombiano, al igual que en el reality colombiano, se vincularía semanas después del estreno del reality.

Altafulla se reencontraría con Karina García en La Mansión de Luinny/ Archivo RCN

Yina Calderón aseguró que Altafulla ingresará a La mansión y le hace advertencia a Luinny

En medio de las especulaciones, Yina Calderón aumentó las expectativas del público al asegurar en medio de las cámaras de la mansión que Altafulla sí ingresará y aprovecha para hacerlo una advertencia a Luinny.

"Altafulla va para la casa, uy, Dios mío, no se pongan con esas, Luinny no te pongas a inventar cosas", expresó Yina, insinuando que Luinny podría estar jugando con juego al llevar al ganador del reality de convivencia colombiano para que se reencuentre con su exnovia.

Internautas se mostraron muy ansiosos por el posible reencuentro de Karina García y Altafulla

Como era de esperarse, los comentarios al respecto no se han hecho esperar, sobre todo, por parte del team de Karina, quienes seguran estar ansiosos y emocionados por lo que podría ser este reencuentro entre la expareja.

Recordemos que, ambos se conocieron durante su participación en el programa y aunque muchos creían que solo sería un romance de reality, ellos demostraron que sus sentimientos eran más fuertes que cualquier prejuicio y disfrutaron por varios meses de su historia. Sin embargo, hace pocas semanas confirmaron que habían decidido dar por terminado su noviazgo, dejando muchas preguntas entre sus fanáticos.

