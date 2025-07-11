Andrea Valdiri estaría a días de entrar a 'La mansión de Luinny': esto contestó en video

Los rumores sobre la posibilidad de que Andrea Valdiri entre a La mansión de Luinny, reality en el que se encuentra Yina Calderón, cada vez se hacen más potentes.

A través de una transmisión en vivo, quedó consignado en momento en el que Andrea Valdiri estaría hablando con varias personas y fue cuando no descartó la posibilidad de arribar a República Dominicana.

Es importante recalcar que Yina Calderón y Karina García están fuera de Colombia, pues ambas aceptaron la propuesta del mencionado reality. Entonces, tan pronto se supo que la polémica empresaria de fajas iba a estar en el país del Caribe, empezaron a pedir que invitaran a Andrea Valdiri.

¿Andrea Valdiri entrará a 'La mansión de Luinny'?

Como la bailarina y la empresaria tienen disputas, las cuales se intensificaron mucho más en el evento de Stream Fighters, resulta que Valdiri sorprendió con la respuesta que dio.

Andrea Valdiri y Yina Calderón son rivales | Foto del Canal RCN.

De acuerdo con Andrea Valdiri, sería interesante si le llegan a hacer la invitación, razón por la que se intensificó la posibilidad de que se vuelva a ver cara a cara con Yina Calderón.

"Ustedes ya me están planeando, ustedes ya me están pintando por allá... Ojalá le llegue a uno la invitación, uno no sabe", señaló Andrea Valdiri.

¿Qué más se cree sobre la posible entrada de Andrea Valdiri a 'La mansión de Luinny'?

El anfitrión de la transmisión en vivo dijo "esa carita", haciendo referencia a los gestos de la barranquillera en el sentido de que se podría gestar el hecho de que vaya a La mansión de Luinny.

Luego, una joven mencionó una fecha con el número 23 y las risas se hicieron presentes, lo cual se relacionó con que, probablemente, ese sería el día que la mujer del Caribe llegaría a República Dominicana.

Andrea Valdiri podría arribar a República Dominicana | Foto del Canal RCN.

Pese a lo dicho, todo se trata de una especulación debido a que Andrea Valdiri no ha hecho una manifestación puntual que permita confirmar la información, pero lo que sí se puede decir es que todos los días los usuarios digitales piden que la ingresen al reality donde está Yina Calderón.