Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Andrea Valdiri estaría a días de entrar a 'La mansión de Luinny': esto contestó en video

Se esparció una transmisión en vivo en la que Andrea Valdiri se habría referido al reality de República Dominicana.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Andrea Valdiri
Andrea Valdiri estaría a días de entrar a 'La mansión de Luinny': esto contestó en video | Foto del Canal RCN y Freepik.

Los rumores sobre la posibilidad de que Andrea Valdiri entre a La mansión de Luinny, reality en el que se encuentra Yina Calderón, cada vez se hacen más potentes.

A través de una transmisión en vivo, quedó consignado en momento en el que Andrea Valdiri estaría hablando con varias personas y fue cuando no descartó la posibilidad de arribar a República Dominicana.

Artículos relacionados

Es importante recalcar que Yina Calderón y Karina García están fuera de Colombia, pues ambas aceptaron la propuesta del mencionado reality. Entonces, tan pronto se supo que la polémica empresaria de fajas iba a estar en el país del Caribe, empezaron a pedir que invitaran a Andrea Valdiri.

¿Andrea Valdiri entrará a 'La mansión de Luinny'?

Como la bailarina y la empresaria tienen disputas, las cuales se intensificaron mucho más en el evento de Stream Fighters, resulta que Valdiri sorprendió con la respuesta que dio.

Andrea Valdiri, Yina Calderón
Andrea Valdiri y Yina Calderón son rivales | Foto del Canal RCN.

De acuerdo con Andrea Valdiri, sería interesante si le llegan a hacer la invitación, razón por la que se intensificó la posibilidad de que se vuelva a ver cara a cara con Yina Calderón.

"Ustedes ya me están planeando, ustedes ya me están pintando por allá... Ojalá le llegue a uno la invitación, uno no sabe", señaló Andrea Valdiri.

 

Artículos relacionados

¿Qué más se cree sobre la posible entrada de Andrea Valdiri a 'La mansión de Luinny'?

El anfitrión de la transmisión en vivo dijo "esa carita", haciendo referencia a los gestos de la barranquillera en el sentido de que se podría gestar el hecho de que vaya a La mansión de Luinny.

Luego, una joven mencionó una fecha con el número 23 y las risas se hicieron presentes, lo cual se relacionó con que, probablemente, ese sería el día que la mujer del Caribe llegaría a República Dominicana.

Andrea Valdiri
Andrea Valdiri podría arribar a República Dominicana | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

Pese a lo dicho, todo se trata de una especulación debido a que Andrea Valdiri no ha hecho una manifestación puntual que permita confirmar la información, pero lo que sí se puede decir es que todos los días los usuarios digitales piden que la ingresen al reality donde está Yina Calderón.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Vanessa Pulgarín brilla con un vestido amarillo de ensueño Miss Universe Colombia

Vanessa Pulgarín causó sensación al mostrar su atuendo de gala: “Ese amarillo colombiano”

Vanessa Pulgarín brilla en Tailandia con un vestido amarillo que homenajea los colores de Colombia.

Sara Uribe llenó su hogar de espíritu navideño con una decoración que encantó a todos Sara Uribe

Sara Uribe encendió el espíritu navideño antes de tiempo con su espectacular decoración

Sara Uribe sorprendió a sus fans al mostrar cómo transformó su hogar con una anticipada y brillante Navidad.

Karina García genera revuelo al imitar el acento dominicano. Karina García

Karina García sorprende al imitar el acento dominicano y demuestra otro talento oculto en el reality

Karina García imitó el acento dominicano en redes sociales y reafirmó que su team es el más fuerte del reality.

Lo más superlike

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”

Manelyk González reveló que padece hipotiroidismo tras años de someterse a dietas extremas.

Las redes sociales están en shock por la muerte de la influenciadora Iris Hsieh. Talento internacional

Famosa influencer fue hallada muerta en una bañera y un rapero es sospechoso

¿Qué hay detrás de Emilia? La revelación de Paola Jara y Jessi Uribe que nadie esperaba Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara hicieron una gran revelación sobre Emilia: más que una canción para su hija

Manelyk González debuta como actriz Influencers

Manelyk debuta como actriz junto a Maribel Guardia y sorprende al revelar que está hospitalizada

Nicolás de Zubiría intentando trovar en MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás de Zubiría causó sensación en MasterChef Celebrity al intentar trovar como Pichingo