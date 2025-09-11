Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García es sorprendida con flores y globos en 'La mansión de Luinny': ¿quién es su admirador secreto?

Karina García recibió un inesperado detalle en ‘La mansión de Luinny’, desatando rumores sobre quién es su posible admirador secreto.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Karina García recibió detalle de un admirador secreto en 'La mansión de Luinny'
Karina García fue sorprendida por la producción de Luinny para entregarle un detalle de un admirador secreto. (Foto: Canal RCN)

Karina García, una de las favoritas de 'La mansión de Luinny', fue sorprendida con flores, un peluche y globos, un detalle que desató curiosidad entre sus compañeros y seguidores sobre la identidad de su admirador secreto.

¿Quién le envío flores, un peluche y globos a Karina García en 'La mansión de Luinny'?

En medio de una actividad que tuvieron las celebridades como cada sábado en el reality que se lleva a cabo en República Dominicana, la modelo paisa fue sorprendida con un lindo detalle.

Mientras disfrutaba con sus compañeras bailando, producción interrumpió para informarle que alguien del exterior le había enviado un oso de peluche gigante, unas rosas rosadas y unos globos de colores.

Karina García recibió detalle de un admirador secreto en 'La mansión de Luinny'
Karina García se sorprendió al recibir detalle de un admirador secreto. (Foto: Canal RCN)

Emocionada, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia expresó que su gusto eran los peluches de osito y lo recibió con agrado y anonadada preguntó quién se lo había enviado.

Ay, a mí me encantan los ositos. ¿Quién fue? Yo quiero saber", dijo.

Acto seguido, Karina leyó la nota que acompañaba el obsequio y descubrió que provenía de un admirador dominicano llamado Víctor, quien le expresó su gran admiración.

¿Qué le dijo Karina García a su admirador secreto tras enviarle un regalo?

La creadora de contenido emocionada le expresó su agradecimiento al misterioso hombre y con su característico humor le expresó que aunque esos detalles le encantaban, también le gustaba el dinero.

De igual manera, el hombre le envió el mismo regalo a una de sus compañeras, destacando que ambas mujeres eran de su agrado.

Karina García recibió detalle de un admirador secreto en 'La mansión de Luinny'
Karina García dejó ver en manera de broma que aunque le gustan los detalles, también el dinero. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionaron en redes al detalle que le enviaron a Karina García en 'La mansión de Luinny'?

Los fans de la antioqueña celebraron el romántico gesto y no tardaron en comentar que el misterioso admirador podría tener un papel importante en su vida, recordando incluso que, según una vidente, lo había predicho así.

Otros usuarios, en cambio, no tardaron en lanzar indirectas, afirmando que ni siquiera su expareja -en referencia a Altafulla- le había hecho un detalle tan especial.

No soy fan de ella, pero da gusto que al menos alguien esté haciendo lo que no hizo el ex ligue", "La vidente dijo que a ella le iba a llegar un dominicano", fueron algunos de los comentarios.

