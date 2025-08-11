Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Rumbo a "La Mansión de Luinny"? La foto por la que aseguran que Altafulla se reencontrará con Karina

El ganador de La casa de los famosos Colombia encendió las redes sociales con su presunto ingreso al reality.

Altafulla se reencontraría con Karina García en La Mansión de Luinny
Altafulla se reencontraría con Karina García en La Mansión de Luinny/ Archivo RCN

En las últimas horas, las redes sociales han estado encendidas con fuertes rumores que aseguran que Andrés Altafulla, ganador de La casa de los famosos Colombia, se vincularía al reality de convivencia donde está participando su exnovia, Karina García.

Se trata de "La Mansión de Luinny", programa donde también está la colombiana Yina Calderón, con quien también compartió reality en Colombia. Recordemos que con ambas, su relación actual no está en buenos términos, pese a la bonita amistad que hubo con Calderón años atrás y pese a su historia de amor con la antioqueña.

¿Cuál es la foto por la que aseguran que Altafulla va rumbo a La Mansión a reencontrarse con Karina García?

Hace unas horas, Yina afirmó ante las cámaras de la mansión que Altafulla ingresaría y hasta aprovechó para hacerle una advertencia a Luinny, para que no jugara con fuego al juntar personajes con tantas historias.

En medio de su video, Altafulla salió horas más tarde con una foto que encendió las redes sociales y que, según muchos, confirmarían las palabras de Calderón. El cantante se ve en el aeropuerto con su maleta lista para volar a un destino que sigue siendo un misterio para muchos y una emoción para otros que sí creen que ese reencuentro con su expareja pueda darse.

¿Cómo está actualmente la relación de Altafulla con Karina García?

La pareja confirmó su ruptura justo unas semanas antes de que la colombiana empezara su participación en el programa y ambos se han abstenido de revelar detalles de lo que realmente los llevó a tomar dicha decisión.

Sin embargo, los dos han dejado claro que desean lo mejor para el otro, que agradecen enormemente los aprendizajes y tiempo compartido, pero que por ahora quieren que el tiempo se encargue de sanar lo que sucedió y por ello han mantenido contacto cero y cada uno ha seguido por su lado.

