Así reaccionó Karina García ante la nueva polémica de Yina Calderón en La mansión de Luinny

Mientras Yina Calderón discutía con La Piry, Karina García asumió una actitud sumamente diferente.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Karina García reaccionó de forma curiosa ante la discusión entre Yina Calderón y La Piry.
Karina García tuvo una curiosa reacción ante la discusión de Yina Calderón con La Piry. Fotos: Canal RCN

Yina Calderón se vio inmersa en una nueva polémica en La mansión de Luinny. La influenciadora colombiana empujó a la piscina a La Piry y provocó una situación de mucha tensión, tanto, que estuvo en riesgo su continuidad en el reality.

Yina estuvo en serio riesgo de ser expulsada, pero al final se confirmó su permanencia luego de una votación realizada entre los participantes de la competencia. Sumado a lo anterior, la propia La Piry intervino y su postura fue clave para que la huilense no saliera por la puerta de atrás.

¿Cómo reaccionó Karina García ante la discusión de Yina Calderón con La Piry en La mansión de Luinny?

Karina García, quien también convive en La mansión de Luinny, se tomó con humor la situación y asumió una actitud totalmente opuesta a la mostrada por Yina.

La creadora de contenido paisa bailó junto a dos compañeras, mientras que de fondo se apreciaba a Yina en medio de una fuerte discusión y alegato. “Las lindas no pelean”, fue el mensaje que quiso enviar Karina, afirmando que prefiere huirle a la confrontación en La mansión de Luinny.


Karina García y Yina Calderón se reencontraron en el este reality que actualmente se graba en República Dominicana luego de su paso por La casa de los famosos Colombia y, lejos de lo que hubieran imaginado los internautas, las influencers han tenido una relación tranquila y cordial, incluso, en una de las dinámicas se abrazaron.

Karina García decidió bailar y no involucrarse en la discusión entre Yina Calderón y La Piry.
Karina García prefirió bailar, mientras Yina Calderón discutía con La Piry. Foto: Canal RCN

Y mientras Karina ha optado por mostrarse alegre y tranquila, Yina ha protagonizado distintas confrontaciones. A la ocurrida con La Piry se suma una más con Chanel. La situación ha tenido tanto impacto en redes sociales que se especula que Chanel ya le habría hecho brujería a la huilense.

Un video que circula en redes muestra el momento en que Chanel, desde La mansión de Luinny, le da la orden a alguien de que lo “prenda”. Posteriormente, Yina presentó problemas médicos, por lo que debió ser revisada por los doctores.

Un ingrediente más se podría sumar a La mansión de Luinny. En redes ha empezado a especularse la presencia de Andrea Valdiri, incluso, también de Andrés Altafulla, exnovio de Karina García.

Altafulla se reencontraría con Karina García en La Mansión de Luinny
Desde redes sociales, se especula que Altafulla entraría a La mansión de Luinny. Foto: Canal RCN

Valdiri ha declarado abiertamente que Yina no le cae bien, de hecho, buscaba descargar toda su ira en el evento de Stream Fighters, pero lo logró parcialmente, dado que, a los pocos segundos de iniciar el combate, Yina decidió retirarse y se bajó del ring de boxeo.

Cuando estaba en desarrollo La casa de los famosos, Valdiri lanzó varios dardos contra Yina y se mostró en contra de sus actitudes, esto mientras apoyaba a La Jesuu, quien quedó muy cerca de la final del reality.

Por otro lado, antes de viajar a República Dominicana, Karina le puso punto final a un corto noviazgo con Altafulla. La noticia la confirmó en redes sociales la antioqueña y allí reveló que se habría cansado de algunas actitudes y del aparente desinterés del barranquillero.

