Karina García rompió el silencio sobre la sanción de Yina Calderón

La influenciadora Karina García reveló a sus millones de fanáticos su opinión tras el pleito que protagonizó Yina Calderón en La mansión de Luinny.

¿Qué dijo Karina García sobre la sanción de Yina Calderón en La mansión de Luinny?

La creadora de contenido destacó que ella no quería opinar sobre el conflicto que tuvo Yina Calderón con su compañera La Piry luego de que la lanzara a la piscina y la atacara allí tras ponerle harina de trigo en su secador de pelo.

La paisa detalló que no quería verse involucrada en conflictos de Yina Calderón, pero resaltó que no estaba de acuerdo con esos comportamientos.

"Yo no quiero opinar a cerca de ningún tema que tenga que ver con ella, ya es suficiente con que me toca trabajar con ella, estar en equipo con ella, entonces quiero que con todo el respeto entiendan y le bajen a juzgarme (...) claramente no me gusta la vi*lencia, pero son temas en los que yo no me puedo meter", expresó.

También pidió que le bajen a los comentarios pidiéndole que se aleje de ella, aclarando que no está con ella y que simplemente les toca convivir juntas.

¿Cómo se encuentra Karina García tras pleitos en La Mansión de Luinny?

La influenciadora indicó que está baja de ánimos, pero señaló que una vez salga de la competencia espera poder hablar más tranquila y con la mayor sinceridad posible a sus seguidores al respecto.

"Estoy bajoneada no se los voy a negar, son muchas cosas que me gustaría decirles, pero espero que cuando salga de acá nos comuniquemos y hablemos bien", agregó.

Por ahora, Karina García sigue disfrutando de la competencia y dejando en claro sus diferencias con Yina Calderón, quien solo recibió una sanción tras lo sucedido con La Piry, quien intercedió por ella y le pidió a Luinny que no la expulsara pese a lo sucedido, decisión por la que fue fuertemente criticada.

Los fanáticos del reality siguen a la expectativa de lo que pueda seguir pasando con las colombianas en este programa de República Dominicana.