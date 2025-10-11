Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García rompió el silencio sobre la sanción de Yina Calderón

Karina García habló sobre el pleito que protagonizó Yina Calderón contra La Piry en La mansión de Luinny.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Karina García y Yina Calderón
Karina García habló sobre pleito de Yina Calderón/Canal RCN

La influenciadora Karina García reveló a sus millones de fanáticos su opinión tras el pleito que protagonizó Yina Calderón en La mansión de Luinny.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Karina García sobre la sanción de Yina Calderón en La mansión de Luinny?

La creadora de contenido destacó que ella no quería opinar sobre el conflicto que tuvo Yina Calderón con su compañera La Piry luego de que la lanzara a la piscina y la atacara allí tras ponerle harina de trigo en su secador de pelo.

Karina García sobre Yina Calderón

La paisa detalló que no quería verse involucrada en conflictos de Yina Calderón, pero resaltó que no estaba de acuerdo con esos comportamientos.

"Yo no quiero opinar a cerca de ningún tema que tenga que ver con ella, ya es suficiente con que me toca trabajar con ella, estar en equipo con ella, entonces quiero que con todo el respeto entiendan y le bajen a juzgarme (...) claramente no me gusta la vi*lencia, pero son temas en los que yo no me puedo meter", expresó.

También pidió que le bajen a los comentarios pidiéndole que se aleje de ella, aclarando que no está con ella y que simplemente les toca convivir juntas.

Artículos relacionados

¿Cómo se encuentra Karina García tras pleitos en La Mansión de Luinny?

La influenciadora indicó que está baja de ánimos, pero señaló que una vez salga de la competencia espera poder hablar más tranquila y con la mayor sinceridad posible a sus seguidores al respecto.

Karina García habló de la sanción de Yina Calderón

"Estoy bajoneada no se los voy a negar, son muchas cosas que me gustaría decirles, pero espero que cuando salga de acá nos comuniquemos y hablemos bien", agregó.

Artículos relacionados

Por ahora, Karina García sigue disfrutando de la competencia y dejando en claro sus diferencias con Yina Calderón, quien solo recibió una sanción tras lo sucedido con La Piry, quien intercedió por ella y le pidió a Luinny que no la expulsara pese a lo sucedido, decisión por la que fue fuertemente criticada.

Los fanáticos del reality siguen a la expectativa de lo que pueda seguir pasando con las colombianas en este programa de República Dominicana.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Juliana Calderón rompió el silencio sobre su nueva relación Juliana Calderón

Juliana Calderón rompió el silencio y reveló si está o no con ex de Aida Victoria Merlano

Juliana Calderón se pronunció tras ver el revuelo que causó su nueva relación y ser asociada con Juan David Tejada: "Yo veré con quién estoy"

Yina Calderón reveló la millonaria propuesta que le hizo La Liendra Yina Calderón

Yina Calderón reveló la jugosa propuesta que le hizo La Liendra y ella rechazó: "Ni por un millón"

Yina Calderón habló por primera vez sobre la supuesta propuesta que le hizo La Liendra en La casa de los famosos Colombia.

Valeria Aguilar sacó a la luz fotos de su pasado MasterChef Celebrity Colombia

Valeria Aguilar de MasterChef sacó a la luz fotos de su pasado e hizo confesión: así lucía

Valeria Aguilar, exparticipante de MasterChef Celebrity, enternece al sacar a la luz cómo lucía cuando pequeña y hacer emotiva confesión.

Lo más superlike

Beéle y Sara Orrego protagonizaron video Talento nacional

Beéle dejó ver cuál es su relación con Sara Orrego en video de "Lençóis Maranhenses"

Beéle rompió el silencio tras semanas de rumores sobre una relación con Sara Orrego en video de su nueva canción "Lençóis Maranhenses".

Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila quedaron empatadas en el reto individual de MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila empataron en MasterChef: ¿quién evitará ir al reto de eliminación?

Olivia Culpo y Mario Lopez hablan en el escenario del certamen Miss Universo 2021 en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino. Talento internacional

Escándalo internacional: arrestan al director de Miss Universo México en Tailandia

Falleció reconocido actor colombiano en un grave accidente de tránsito: ¿quién era? Talento nacional

Falleció reconocido actor colombiano en un grave accidente de tránsito: ¿quién era?

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”