Participante de 'La mansión de Luinny' le dijo "fea" a Karina García en su cara, así reaccionó

Cristian Casablanca lanzó comentario contra Karina García en medio de una conversación que dividió opiniones en redes.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025.
Así reaccionó Karina García tras recibir comentario sobre su apariencia. Foto | Canal RCN.

La mansión de Luinny, sigue dando de qué hablar en redes sociales, especialmente por lo conflictos y tensiones que se viven a diario en el reality de convivencia que arrancó hace algunos días y en el que se encuentran dos colombianas.

¿Qué pasó entre Karina García y Cristian Casablanca en La mansión de Luinny?

En las últimas horas, empezó a circular un video en plataformas digitales en el que Cristian Casablanca le dio su opinión sin filtros a Karina Garcíasobre su apariencia física, afirmación que rápidamente dio de qué hablar entre los internautas quienes no dudaron en opinar sobre el tema.

El momento ocurrió en medio de una conversación en la que una de las participantes aseguró que llevaban 10 noches sin poder dormir, comentario que llevó a que Karina dijera lo siguiente: "Estoy vuelta mi3rda".

¿Qué le dijo Cristian Casablanca a Karina García en La mansión de Luinny?

Frente a esto, Casablanca intervino para señalar a García y decirle que, cuando recién ingresó al reality su aspecto era diferente, a diferencia de ahora que luce cansada como resultado del encierro en la mansión

"Esa niña, llegó con el rostro bien bonito, y desde que está aquí la cara la tiene inflamada, y los ojos inflamados", afirmó el participante.

¿Cómo reaccionó Karina García al comentario que recibió por parte Cristian Casablanca?

Ante lo dicho por el también habitante del reality de convivencia, la influenciadora prefirió guardar silencio y omitir el comentario despectivo y continuar la conversación.

Entretanto, la modelo antioqueña sigue siendo tema de debate entre los seguidores del formato quienes se mantienen al tanto de lo que ocurre al interior de la casa.

Sin duda, uno de los temas que más había generado interés, era su relación con Yina Calderón, especialmente por cómo terminaron las cosas durante su participación en La casa de los famosos Colombia 2025, sin embargo, para sorpresa de muchos, ambas han mantenido una sana convivencia allí, pues han dejado claro que, como colombianas, no están dispuestas a hacerse la vida imposible.

