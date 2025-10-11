Mariana Zapata explotó tras comentario ofensivo sobre su físico en La casa de Alofoke

Mariana Zapata, una de las mujeres que recientemente se unió a La casa de Alofoke, capturó la atención en redes sociales, luego de protagonizara un conflicto con uno de sus compañeros del reality de convivencia.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio es criticado por exponer su privacidad con Carolina Gómez: "No la respeta de ninguna manera"

¿Qué pasó con Mariana Zapata en La casa de Alofoke?

Y es que, en las cámaras del reality quedó registrado el momento en el que Andy De La Cruz, también conocido como 'La fruta', arremetió contra la influencer colombiana en medio de una conversación en la que le dijo lo siguiente:

Artículos relacionados Yina Calderón Esta fue la drástica sanción que le impusieron a Yina por pasar el límite en 'La mansión de Luinny'

"Es que ella cree que es linda, linda de qué, pa' él es un coco", fueron las palabras del habitante de La casa de Alofoke.

Artículos relacionados La Segura La Segura contó el inesperado percance que vivió tras su último retoque estético

¿Cómo reaccionó Mariana Zapata tras ser tildada de fea en La casa de Alofoke?

Frente a las fuertes declaraciones del hombre, la también empresaria antioqueña no se quedó callada y también le respondió sin filtros.

Mariana Zapata se defendió tras comentario ofensivo. Foto | Canal RCN.

"Cuando llegué, ¿qué me dijiste?, doble moral", comentó Zapata en el intercambio de palabras. Por su parte, 'La fruta', volvió a despacharse con la joven asegurando qué cualidades debe tener una chica que sea bonita.

"Linda, es la mujer que limpia y es bacana", señaló de La Cruz argumentando el por qué de sus palabras en contra de Mariana.

¿Cómo ha sido la participación de Mariana Zapata en La casa de Alofoke?

A pocos días de su ingreso al programa, la modelo ha protagonizado varios momentos de tensión con Alofoke, productor y dueño de la casa, esto luego de que él hiciera comentarios ofensivos sobre la paisa y su expareja.

Frente a esto, ella decidió confrontarlo públicamente y defenderse de la siguiente manera: “Piensa y conecta el cerebro con la boca y con lo que sientes, porque dices una cosa afuera y acá dices otra".

Por ahora, la exaspirante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia continúa dando de qué hablar no solo al interior del formato, también en plataformas digitales en donde sigue desatando opiniones.