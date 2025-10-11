La Segura contó el inesperado percance que vivió tras su último retoque estético

La creadora de contenido digital La Segura compartió con sus cientos de seguidores un reporte sobre cómo avanzaba su recuperación tras su reciente retoque estético. Sin embargo, en medio de esta actualización reveló que sufrió un inesperado percance que le impide sentarse.

¿Cuál fue el percance que La Segura tuvo en medio de su recuperación estética?

Con una fotografía compartida por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, La Segura reveló varios puntos relacionados a los avances que ha tenido en medio de su recuperación estética. Pues recordemos que hace pocos días la joven influenciadora se sometió a una abdominoplastia para mejorar el aspecto de su abdomen.

La Segura contó cómo un percance complicó su recuperación estética. (Foto Canal RCN)

Aunque la creadora de contenido tocó varios puntos, hubo uno en particular que llamó la atención de los internautas; y es que durante su recuperación no habría tomado las suficientes precauciones y habría ocasionado que algunos de los puntos de sus glút*os se soltaran ocasionando medidas aún más estrictas para una recuperación satisfactoria.

“No me puedo sentar, porque recuerden que les conté que la cicatriz de la c0l1t4 se me había abierto un poquito por andar de inquieta, entonces literal me la paso parándome, acostándome, parándome, acostándome”

¿Cómo avanza la recuperación estética de La Segura?

Así mismo, la creadora de contenido también comentó aspectos positivos de su recuperación, mencionando que, aunque aún se encontraba en proceso, comenzaría a trabajar. También dio un adelanto de su próximo proyecto, el cual calificó como uno de los más importantes de su vida.

La Segura contó detalle de su recuperación que sorprendió a sus seguidores. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, confesó que los drenajes le estaban costando cada vez más y que aún tendría varios pendientes, además de que este proceso le había generado varias crisis que la obligaron a aislarse de todo.

“Amigas, no aguanto más los drenajes y yo creo que todavía me los dejan unos días más. Estos últimos días he tenido 35.900 crisis existenciales, me aislé de todo y de todos”.