Karina García rechazó con contundencia a uno de sus compañeros en La mansión de Luinny

El pasado miércoles 29 de octubre inició ‘La mansión de Luinny’, un reality de la vida en vivo en donde se reunieron varios famosos de Latinoamérica, entre ellos dos colombianas quienes ya habían participado en La casa de los famosos Colombia 2025.

Se tratan de Karina García y Yina Calderón, quienes ya habían convivido juntas y esta vez vuelven a estar bajo el mismo techo, pero sin ningún tipo de relación, pues recordemos que su amistad de terminó en el reality colombiano.

¿Cómo han convivido Yina Calderón y Karina García en La mansión de Luinny?

Desde que inició el programa, las dos colombianas se han visto en medio de varias polémicas; por su lado, Yina Calderón casi es expulsada del programa porque arremetió en contra de una de sus compañeras, pero fueron sus propios colegas quienes votaron para que no se fuera.

Además de este pleito, la empresaria de fajas ya ha tenido otros inconvenientes con más compañeras, quienes han estado a poco de cruzar los límites, sin embargo, la producción ha intervenido para que esto no ocurra.

En el caso de Karina García, la paisa se ha mostrado como una mujer completamente diferente a la que todos vieron en La casa de los famosos Colombia 2025, pues ahora es una mujer más segura y cero temerosa, ya que ha enfrentado a una de sus compañeras.

Así mismo, Karina y Yina también han tenido sus encontronazos en La mansión de Luinny, en donde la paisa le dejó claro a su examiga que no están en Colombia y ahora sí se defenderá, por lo que le pidió que la soltara y no se metiera más con ella.

¿Karina García ya encontró un pretendiente en La mansión de Luinny?

Además de las polémicas que ha protagonizado Karina García en La mansión de Luinny, la colombiana ha llamado la atención de sus compañeros, pues su belleza no puede pasar desapercibida.

Recientemente, en las horas de la mañana de este martes 11 de noviembre, se conoció el momento en el que Asaf Torres, uno de los participantes de La mansión de Luinny le coqueteó a Karina García, pero ella trató de evitar el tema, luego de decirle “ella así”, ya que el hombre intentó decirle que era esquiva.

Aunque la paisa rechazó a su Asaf, Yina Calderón llegó con el chisme a algunos de sus compañeros, diciendo que ella vio los coqueteos entre García y Asaf.

Por ahora, esa historia no ha iniciado, pues Karina fue contundente con su rechazo, sin embargo, no se sabe si Asaf remará para lograr algo con la colombiana.