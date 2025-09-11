Esteban Bernal, tercer habitante confirmado de La casa de los famosos Colombia 3: así quedaron las votaciones
Esteban Bernal fue el más votado y aseguró su ingreso a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.
Con el cierre de la tercera semana de votaciones de La casa de los famosos Colombia 3, ya se conoce al nuevo habitante confirmado. Esteban Bernal, más conocido como Tebi Bernal en redes sociales, quien resultó ganador frente a sus compañeros y aseguró su ingreso al reality.
¿Cómo quedaron las votaciones del tercer grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia 3?
El pasado lunes 3 de noviembre se dio a conocer el tercer grupo de hombres guapos que se jugarían el todo por el todo para entrar a la casa más famosa de Colombia.
El Jefe presentó en redes a Santiago Ríos, Alexis Cuero, Pipe Ojeda, Jonathan Fierro, Duvan Niño y Esteban Bernal, como los posibles aspirantes para hacer parte de una nueva aventura.
Sin embargo, aunque las votaciones estuvieron muy reñidas, el deportista logró quedarse con el primer lugar con una votación del 41.2%.
Las votaciones se cerraron oficialmente este domingo, 9 de noviembre, a las 4 p.m., y los resultados quedaron así:
- Duvan Riaño: 0.8%
- Santiago Ríos: 19.7%
- Alexis Cuero: 0.6%
- Jonathan Fierro: 35.5%
- Pipe Ojeda: 2.2%
¿Quién es Esteban Bernal, el tercer habitante de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 3?
Esteban Bernal, conocido en redes como Tebi, se ha destacado por ser un creador de contenido inspirador, gracias a su espontaneidad y a su enfoque en un estilo de vida saludable.
Con más de 600 mil seguidores en Instagram, ha conquistado al público colombiano con su carisma, lo que le permitió convertirse en uno de los nuevos habitantes de La casa de los famosos Colombia 3, producción del Canal RCN.
Esteban se une a Nicolás Arrieta y Alexa Torres, quienes ya hacen parte de la producción más vista de Colombia. Los tres prometen dar lo mejor de sí en esta nueva temporada que promete superar las anteriores.
Recuerda que este 10 de noviembre a las 7:00 a.m. se abrirá la cuarta semana de votaciones, en la que se conocerán los nuevos aspirantes que competirán por un lugar en esta exitosa producción llamada La casa de los famosos Colombia 3.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike