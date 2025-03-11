Ellos son Alexis Cuero, Santiago Ríos y Duvan Niño aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026

Se abrieron las votaciones del tercer grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026, una producción del Canal RCN.

Así que la decisión está en tus manos para conocer el nombre del próximo participante que hará parte de la casa más famosa del país. Recuerda que puedes realizar las votaciones mediante la página de lacasadelosfamososcolombia.com.

Se conocerá el nombre del tercer habitante el próximo domingo 9 de noviembre de octubre a las 7:00 p.m. en Noticias RCN.

¿Quién es Alexis Cuero aspirante a La casa de los famosos Colombia?

Reconocido atleta destacado en el campo de la lucha, él es Alexis Cuero, un deportista olímpico, quien se ha destacado a lo largo de su vida en ser fuente de inspiración para todos sus seguidores.

¿Quién es Alexis Cuero, uno de los aspirantes del tercer grupo de La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

En la actualidad, Alexis cuenta con más de 25 mil seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram en la que comparte varios acontecimientos de su vida personal, en especial, por ser una persona competitiva.

Por el momento, Alexis espera ingresar a La casa de los famosos Colombia para demostrarles a las celebridades e internautas que su seguridad es base fundamental en su vida, ¿te gustaría votar por él?

¿A qué se dedica Santiago Ríos, aspirante de La casa de los famosos Colombia?

Llega un aspirante bello y atlético a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, él es Santiago Ríos, quien se ha destacado a lo largo de su vida en demostrar su gran habilidad en el deporte, en especial por hacer parte de un reconocido reality en el que fue apodado como: “el novio de Colombia”.

¿Quién es Santiago Ríos, uno de los aspirantes del tercer grupo de La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Oriundo de la ciudad de Medellín y soltero, Santiago espera demostrar con su personalidad que se define por la fortaleza y resiliencia. Además, le gusta ser competitivo porque le gusta obtener todo aquello que se propone.

En la actualidad, cuenta con más de 400 mil seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram en la que comparte varias de sus rutinas deportivas y, de igual modo, deslumbra con su belleza a todas sus seguidoras. Si quieres que ingrese al reality, recuerda votar por él.

¿A qué se dedica Duvan Niño, aspirante de La casa de los famosos Colombia?

El nombre de Duvan Niño, ha acaparado la atención mediática por parte de todos sus seguidores al confirmarse que es uno de los aspirantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

¿A qué se dedica Duvan Niño? | Foto: Canal RCN

Además, es un reconocido entrenador personal y atleta CrossFit, ha demostrado varios de los acontecimientos que lleva a cabo en su vida en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 140 mil seguidores.

En la actualidad, Duvan se encuentra comprometido, sin embargo, le gustaría demostrarles a las celebridades y televidentes que tiene gran seguridad consigo mismo y le gustaría alivianar momentos complicados en el reality, ¿te gustaría votar por él?

¿Cómo votar por tu aspirante favorito de La casa de los famosos Colombia 2026?

Recuerda que las votaciones están abiertas hasta el próximo el domingo 9 de noviembre a las 4 p.m. El nombre del primer habitante que ingresará a La casa de los famosos Colombia 3 será en el horario de las 7:00 p.m. a través de Noticias RCN.

A continuación, te explicamos el proceso que debes tener en cuenta para elegir a tu candidato preferido para que ingrese a la tercera temporada de La casa de los famosos 3:

1. Ingresa al sitio oficial de La casa de los famosos 2026:

Entra a lacasadelosfamososcolombia.com desde tu celular, tablet o computador. Una vez dentro, ubica la sección llamada Votaciones La Casa de los Famosos.

2. Elige a tu aspirante favorito:

Una vez ingreses a la página, encontrarás el nombre de los seis aspirantes de La casa de los famosos 3. Allí, podrás hacer click en la celebridad que te gustaría ver dentro de la competencia.

3. Confirma tu voto:

Revisa tu elección y confirma. Recuerda que las votaciones están abiertas y se cierran el próximo domingo 9 de noviembre a las 4 p.m.