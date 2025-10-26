Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Javier Gómez habló de su derrota frente a Nicolás Arrieta en La Casa de los Famosos: "Me ahogué"

Javier Gómez apareció con un curioso mensaje y fotos tras la victoria de Nicolás Arrieta en La Casa de los Famosos Colombia 3.

Javier Gómez habló tras perder las votaciones frente a Nicolás Arrieta en La Casa de los Famosos. (Foto del Canal RCN)

Luego de confirmarse que el público había elegido a Nicolás Arrieta como el primer habitante de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, Javier Gómez subió un llamativo “Última hora” en sus redes sociales.

¿Cómo reaccionó Javier Gómez al triunfo de Nicolás Arrieta en La casa de los famosos?

A las 4 p.m. de este domingo 26 de octubre se cerraron las votaciones y se confirmó que Nicolás Arrieta obtuvo más del 50% de los votos.

Nicolás Arrieta, en La casa de los famosos Colombia
Con más del 50% de los votos, Nicolás Arrieta entra a La Casa de los Famosos Colombia. (Foto del Canal RCN)

Por lo anterior, Javier Gómez, quien obtuvo una importante votación pero no alcanzó los votos suficientes para entrar al programa del Canal RCN, publicó un comunicado en el que habló de su “ahogamiento electoral”.

“En horas de la tarde… fue encontrado un joven de 25 años en aguas locales, luego de culminar una intensa jornada de votaciones”, escribió.

Luego, subió imágenes al feed flotando en el mar de Barranquilla. De esta manera, fiel a su estilo, el bailarín y creador de contenido reaccionó al triunfo de Nicolás Arrieta.

En esta publicación, además, agradeció por el apoyo que recibió en estas votaciones y dijo que fue feliz al ser parte del primer grupo de aspirantes a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

“De todas las hadas, hoy me tocó ser la ahog-HADA. JAJAJAJA PAAAAPELOOOONAAAAAAA!!! Mi amorrrrrrr en esas votaciones quedé flotando en Puerto Mocho”, añadió.

¿Quién es Javier Gómez, aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026?
Él es Javier Gómez, aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026. | Foto: Canal RCN

¿Cómo quedaron las votaciones del primer grupo de La casa de los famosos Colombia 3?

Tras siete de días de votaciones, miles de internautas votaron por su favorito y eligieron a Arrieta, quien obtuvo el 52.70% del total de votos. Aunque Javier Gómez estuvo en el segundo lugar, estaba lejos de alcanzar al bogotano de 34 años.

Los resultados oficiales fueron los siguientes:

  • Carlos Grande: 1.40%
  • Javier Gómez: 33.30%
  • Juan Diego Becerra: 0.70%
  • Juanchi: 6.30%
  • Juandi Duque: 5.60%
  • Nicolás Arrieta: 52.70%

De esta manera, se cerró la elección del primer habitante. El Jefe de la casa y los presentadores, Carla Giraldo y Marcelo Cezán, han informado que el público elegirá a ocho de los habitantes de la próxima temporada.

Así que las votaciones se abrirán los lunes a las 7 a.m. y se cerrarán a las 4 p.m. del domingo siguiente. Recuerda votar en lacasadelosfamososcolombia.com y no te pierdas nada de lo que sucederá en el reality del que todos hablan.

¿Quién es Javier Gómez, aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026?
Javier Gómez es uno de los primeros aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026. | Foto: Canal RCN
