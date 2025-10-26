Fallece jugador de la NFL a los 41 años tras pedir ayuda en redes: "pensé que tendría más tiempo"
Una estrella de la NFL muere tras pedir ayuda en las redes sociales para conseguir un trasplante de riñón.
El mundo deportivo en Estados Unidos está de luto luego de que se confirmara el fallecimiento de uno de los jugadores de la NFL con mayor reconocimiento: Nick Mangold.
¿Cuándo y de qué murió Nick Mangold, el jugador de la NFL?
El deportista falleció en la noche de este sábado 26 de octubre, tan solo semanas después de que les pidiera ayuda a sus seguidores para encontrar un donante de riñón, pues ninguno de sus familiares era compatible y requería un trasplante con urgencia tras luchar por casi dos décadas contra una fuerte enfermedad renal.
Nick Mangold tenía 41 años y el equipo que representó durante años, los New York Jets, le dedicaron un emotivo mensaje, confirmando a la comunidad digital su partida.
En el comunicado resaltaron que “Nick fue la piedra angular de la línea ofensiva de los Jets durante 11 inolvidables temporadas. Siete veces elegido al Pro Bowl y dos veces All-Pro”. Además, destacaron su liderazgo y compañerismo.
Los directivos del equipo también expresaron sus condolencias a la familia de Nick, a quien llamaron “una leyenda”.
¿Cuál fue la última publicación de Nick Mangold en sus redes?
El pasado 14 de octubre, el deportista subió una preocupante publicación en la que confesaba lo que estaba padeciendo desde el 2006 cuando fue diagnosticado con un defecto genético que derivó a una enfermedad renal crónica.
Contó, en esa publicación, que se tenía que someter a sesiones de diálisis mientras encontraban un donante de riñón que fuera compatible.
“Siempre supe que este día llegaría, pero pensé que tendría más tiempo”, escribió.
Allí, también reveló que no tenía familiares que pudieran donar en este momento, por lo que recurrió a la comunidad digital y seguidores de los NY Jets y Ohio State.
Agradecido con su familia, seguidores y amigos, aseguró que esperaba volver pronto a jugar y a reencontrarse con la fanaticada. “Espero con ansias días mejores y recuperar mis fuerzas muy pronto”, agregó.
Ahora esa publicación está llena de mensajes de sus seguidores, quienes no pueden creer que no haya logrado conseguir un trasplante a tiempo y lamentan la temprana partida de Nick Mangold.